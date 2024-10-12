Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Idap Radang Usus, Sultan Djorghi Lebih Manja ke Istri saat Jalani Perawatan di Rumah Sakit

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |22:00 WIB
Idap Radang Usus, Sultan Djorghi Lebih Manja ke Istri saat Jalani Perawatan di Rumah Sakit
Sultan Djorghi idap radang usus. (Foto: Instagram @djorghisultan)
A
A
A

KESEHATAN Sultan Djorghi mulai membaik setelah didiagnosa mengidap radang usus hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit selama beberapa hari. Kini, dia mulai menjalani aktifitas seperti sedia kala setelah diperbolehkan pulang oleh tim dokter. Disisi lain, Sultan mengaku senang dengan sikap istrinya, Annisa Trihapsari, yang selalu setia mendampingi selama di rumah sakit.

"Ya sudah seharusnya sebagai istri, makanya saya kawinin," kata Sultan Djorghi di Kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Sultan menyebut, radang usus yang diudapnya menganggu sistem pencernaan selama 12 jam. Oleh karena itu, ia harus disiplin menjaga pola makan sehat agar tak kambuh lagi.

"Ya harus jaga makanan dengan baik standardlah," tuturnya.

Annisa Trihapsari sendiri mengatakan sang suami lebih manja selama menjalani perawatan di Rumah Sakit. Meski begitu, dia menikmati sikap sang suami sehingga menjadi ajang menambah keharmonisan keluarga.

Sultan Djorghi idap radang usus. (Foto: Instagram @djorghisultan)
Sultan Djorghi idap radang usus. (Foto: Instagram @djorghisultan)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/482/3172234/fahmi_bo-G3rz_large.jpg
Riwayat Penyakit Fahmi Bo Terungkap, Begini Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/481/3161455/demam-Mbf5_large.jpg
Mengenal Lyme Disease, Penyakit dari Gigitan Kutu yang Bisa Dicegah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/481/3157967/osbourne-tH2U_large.jpg
Ozzy Osbourne Meninggal Dunia di Usia 76 Tahun, Ini Warisan Musik dan Riwayat Penyakitnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/481/3122408/ayu_ting_ting_ungkap_kondisi_terkini_wendi_cagur_usai_dilarikan_ke_igd-1Qy3_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kondisi Terkini Wendi Cagur Usai Dilarikan ke IGD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/487/3114991/waspadai_gejala_dan_faktor_risiko_serangan_jantung_di_usia_muda-We0s_large.jpg
Waspadai Gejala dan Faktor Risiko Serangan Jantung di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/481/3099910/suami_siti_badriah_alami_gangguan_pencernaan_akibat_kebanyakan_makan_seblak-qJAu_large.jpg
Suami Siti Badriah Alami Gangguan Pencernaan Akibat Kebanyakan Makan Seblak, Ini Dampak Kesehatannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement