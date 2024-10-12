Idap Radang Usus, Sultan Djorghi Lebih Manja ke Istri saat Jalani Perawatan di Rumah Sakit

KESEHATAN Sultan Djorghi mulai membaik setelah didiagnosa mengidap radang usus hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit selama beberapa hari. Kini, dia mulai menjalani aktifitas seperti sedia kala setelah diperbolehkan pulang oleh tim dokter. Disisi lain, Sultan mengaku senang dengan sikap istrinya, Annisa Trihapsari, yang selalu setia mendampingi selama di rumah sakit.

"Ya sudah seharusnya sebagai istri, makanya saya kawinin," kata Sultan Djorghi di Kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Sultan menyebut, radang usus yang diudapnya menganggu sistem pencernaan selama 12 jam. Oleh karena itu, ia harus disiplin menjaga pola makan sehat agar tak kambuh lagi.

"Ya harus jaga makanan dengan baik standardlah," tuturnya.

Annisa Trihapsari sendiri mengatakan sang suami lebih manja selama menjalani perawatan di Rumah Sakit. Meski begitu, dia menikmati sikap sang suami sehingga menjadi ajang menambah keharmonisan keluarga.