Sultan Djorghi Idap Radang Usus, Pencernaan bak Mesin Mogok

SULTAN Djorghi membawa kabar tak sedap terkait kesehatannya. Dia menderita radang usus hingga harus dirawat di Rumah Sakit selama beberapa hari. Setelah diperbolehkan pulang, Sultan Djorghi langsung beraktifitas seperti sedia kala. Dia bahkan menyempatkan diri hadir di salah satu program televisi swasta bersama istrinya, Annisa Trihapsari.

"Awalnya udah berapa hari sakit udah gitu tidak dirasa. Tapi akhirnya dipaksa dan menyerah (dia), nggak kuat, masuk rumah sakit," kata Annisa Trihapsari menceritakan penyakit sang suami di Kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Annisa mengatakan sang suami memang jarang berobat di rumah sakit jika kondisinya menurun. Selama ini, dia lebih memilih berisitirahat di rumah untuk memulihkan penyakitnya.

"Karena mas Sultan emang orangnya nggak suka ke Rumah Sakit, sesakit apapun, jadi kalau udah minta masuk ke rumah sakit berati udah parah," katanya.

Sultan Djorghi idap radang usus. (Foto: Instagram @djorghisultan)

"Ya nggak perlu (ke RS) kalau nggak sakit banget nggak perlu dirawat," tutur Sultan Djorghi.

Annisa kemudian menceritakan detik-detik sang suami menyerah dan memintanya dibawa ke Rumah Sakit. Mulanya, Sultan merasa ada yang tak beres dengan sistem pencernaannya hingga mengalami keram perut.

"Masuk Rumah Sakit perutnya keram, ususnya itu nggak bisa buang air, pencernaan tidak baik semua serba stuck kaya mesin mogok lah," kata Annisa.

Bahkan, kondisi itu dirasakan aktor 47 tahun itu selama 12 jam.