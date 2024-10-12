Hospital Expo 2024 Siap Digelar, Hadirkan Industri Medis dari Seluruh Dunia

PAMERAN industri medis dan rumah sakit (RS) Indonesia International Hospital Expo ke-36 siap digelar pada 16-19 Oktober 2024 di Jakarta Convention Center (JCC). Acara ini menargetkan 12 ribu pengunjung per hari dengan lebih dari 600 perusahaan dan insitusi sebagai peserta.

Direktur Marketing & Finance PT. Okta Sejahtera Insani, Yudha Imam Sutedja menyebut, Hospital Expo menawarkan pengalaman menarik bagi pengunjung dengan memungkinkan mereka mencoba langsung berbagai produk dan jasa, terutama alat kesehatan (alkes) generasi terbaru.

Adapun gelaran dilangsungkan di area seluas 9.527 m2, ditempati 78 persen peserta dari Indonesia dan 22 persen global yang mana perusahaan global yang turut serta di antaranya berasal dari Tiongkok, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Austria, dan Amerika Serikat.

"Produk dan jasa kesehatan yang dipamerkan, terdiri atas ambulans, peralatan anastesi, peralatan laboratorium klinis dan reagen, consumables, peralatan gigi, alat diagnosis, alat sekali pakai, dan peralatan tindakan gawat darurat," kata Yudha dalam keterangan resminya, Rabu 9 Oktober 2024.

Hospital Expo 2024 siap digelar. (Foto Freepik)

"Selain itu ada juga endoscopy dan bronchoscopy, ENT dan peralatan mata, peralatan hemodialisa, tempat tidur RS, sistem informasi RS, pakaian seragam medis, gas medis, layanan RS dan pelatihan, peralatan ortopedi, peralatan bedah, peralatan kecantikan, dan lain-lain," katanya.

Tak hanya memamerkan ragam produk medis, Hospital Expo juga disebut Yudha menyelenggarakan Business Matching Forum yang menjadi kesempatan para pelaku industri kesehatan nasional, bertemu langsung dengan para buyer serta memperluas relasi dengan distributor dalam dan luar negeri.

Terdapat pula pemeriksaan kesehatan gratis, seperti pengecekan gula darah, golongan darah, tekanan darah, lemak tubuh, asam urat, kolesterol, serta melakukan kegiatan donor darah. Untuk bisa berkunjung, masyarakat bisa berdonasi pada PMI Jakarta sebesar Rp10 ribu.



(Leonardus Selwyn)