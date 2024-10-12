Park Hyatt Jakarta Gelar Masters of Food and Wine, Tonjolkan Kesenian di Menu Istimewa

PARK Hyatt Jakarta kembali menghadirkan acara Masters of Food and Wine. Ini merupakan event Park Hyatt Jakarta yang memadukan konsep chef papan atas dunia, mixology, wine serta champagne master.

Acara ini begitu spesial karena menonjolkan sisi seni yang dipadukan dengan menu spesial yang dibawa langsung oleh Pastry Chef dari Park Hyatt Milan, Italia, Alessio Gallelio. Event spesial ini pun memiliki sejumlah rangkaian acara termasuk Afternoon Tea yang menyajikan menu sweet and savory yang spesial.

Bella Arianty, Public Relations Manager Park Hyatt Jakarta mengungkap acara ini turut mendatangkan sejumlah master dari bidangnya masing-masing. Ada pun para chef Michelin Star yang turut hadir dalam acara Masters of Food and Wine.

“Ini kedua kalinya kegiatan Masters of Food and Wine. Kita mendatangkan sembilan master dari bidangnya sendiri, ada master of wine, masyer of champagne, master of pastry dan ada juga chef Michellin Star yang hadir,” kata Bella kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (12/10/2024).

Park Hyatt Jakarta hadirkan acara Masters of Food and Wine. (Foto: Okezone/ Annastasya Rizqa)

Bella mengatakan Master of Food and Wine di Park Hyatt Jakarta tahun ini berbeda dari event sebelumnya. Kali ini, acara tersebut menonjolkan sisi kesenian yang lebih mendalam dan dipadukan pada menu-menu spesial.

Selain dari sisi food and beverages (FNB), apa pula beberapa rangkaian kegiatan Master of Food and Wine ini seperti kelas fotografi dan melukis yang menjadi unsur kesenian pada event tahun ini.

“Yang di-highlight dari acara tahun ini ialah experience-nya, dari Park Hyatt ini kita memadukan FNB dengan art and culture dan touch of luxury. Nah di art-nya ini kita masukin seperti painting class dan fotografi masterclass,” tuturnya.