Tren Minum Soda Pakai Jus Pickle Ala Dua Lipa, Gordon Ramsay Dibuat Muntah!

DUA Lipa baru-baru ini bikin heboh. Bukan karena aksinya di panggung, melainkan karena cara uniknya ketika menghidangkan dan menyantap minuman soda yang belakangan menjadi tren di sosial media.

Alih-alih menyantapnya begitu saja seperti yang dilakukan orang kebanyakan, Dua Lipa justru menyantap minuman soda tersebut dengan tambahan jus pickle dan jalapeno. Pickle atau yang kerap dijuluki acar timun khas Amerika merupakan sayuran dan atau buah yang difermentasi menggunakan cuka dan garam.

Sementara Jalapeno merupakan salah satu jenis cabai asli Meksiko dan sering dijadikan bumbu masakan negara tersebut, dan bentuknya menyerupai cabai hijau, namun memiliki ukuran lebih besar.

“Langkah pertama, tuang sodanya. Lalu jus pickle, dan beberapa potong pickles, lalu saus jalapeno,” ujar Dua Lipa, saat meracik resep minuman soda nan unik tersebut, melansir dari konten video di akun TikToknya, @dualipaofficial.

Dua lantas mulai sedikit mengaduk dan menyantapnya. Beberapa orang di depannya juga tampak penasaran mencoba menambahkan resep serupa pada segelas soda mereka. Usai menyantapnya, ekspresi mereka tampak senada. Selain segar, resep tambahan jus pickle dan jalapeno ke dalam minuman soda tersebut rupanya memberikan sensasi cita rasa unik tersendiri.

Tren minum soda pakai jus pickle ala Dua Lipa. (Foto: TikTok @gordonramsayofficial)

Bahkan, resep menyantap minuman soda ala Dua Lipa tersebut lantas viral. Banyak warganet yang penasaran untuk mencobanya. Tidak terkecuali Chef Gordon Ramsay. Melalui akun TikToknya, @gordonramsayofficial, chef kelahiran Skotlandia ini turut mempraktekan resep minuman soda ala Dua Lipa tersebut.

Sayangnya, usai meraciknya dan menyantapnya, chef Gordon langsung memuntahkannya. Ia tampak syok dengan rasanya. Chef Gordon Ramsay lantas bingung bagaimana bisa Dua Lipa dan warganet yang mengikuti tren tersebut suka dengan resep minuman soda anti mainstream tersebut.

Namun, menurut warganet, ada sebab mengapa Chef Gordon langsung memuntahkan minuman soda dari resep ala Dua Lipa tersebut. Beberapa warganet menyebut, kemungkinan hal tersebut lantaran Chef Gordon terlalu banyak menuangkan jus pickle dan jalapeno ke dalam minuman sodanya.