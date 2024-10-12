Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Anggika Bolsterli Tampil Cantik Jelang Pernikahan, Pilih Gaun Broken White

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |00:23 WIB
Anggika Bolsterli Tampil Cantik Jelang Pernikahan, Pilih Gaun Broken White
Potret Cantik Anggika Bolsterli. (Foto: Instagram)(
A
A
A

ANGGIKA Bolsterli menggelar prosesi pengajian dan siraman jelang pernikahannya. Prosesi ini menjadi salah satu rangkaian menjelang pernikahannya dengan sang kekasih, Omar Armandiego Soeharto.

Saat prosesi pengajian, Anggika tampil cantik dalam balutan budana broken white. Momen tersebut diunggah di laman Instagram sang MUA Rhay David. “Quran Recitation,” tulis Rhay David dalam keterangan fotonya.

Penasaran seperti apa potret cantik Anggika saat acara pengajian? Berikut ulasannya dari Instagram @rhay_david.

Jalani prosesi pengajian
Anggika Bolsterli
Jelang pernikahannya dengan Omar Armandiego Soeharto, Anggika menjalani beberapa prosesi, salah satunya pengajian. Acara pengajian tersebut digelar di kediamannya dengan mengundang sanak keluarga dan kerabat. 

“Adem,” tambah @vetirr***

Tampil cantik pakai busana muslim
Anggika Bolsterli
Di acara proses pengajian, Anggika tampil cantik memakai busana muslim warna broken white. Dia memakai atasan lace full payet model tunik dipadukan dengan bawahan rok. Dia juga menambahkan penutup kepala dengan material lace. 

“Cantik dan elegan,” sambung @naning***

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
