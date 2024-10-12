Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Hijab Aurel Hermansyah Tuai Kritik Netizen, Ini Penyebabnya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |21:17 WIB
Gaya hijab Aurel Hermansyah dikritik netizen. (Foto: Instagram @aurelie.hermansyah)
A
A
A

AUREL Hermansyah sudah berhasil menurunkan berat badannya, kini tubuh ibu dua anak itu sudah terlihat langsing bak ABG. Sayangnya, Aurel Hermansyah kembali mendapatkan kritik karena gaya hijabnya saat menghadiri acara ulang tahun dan mitoni pebisnis skincare Shandy Purnamasari.

Potret Aurel Hermansyah itu dibagikan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, istri Atta Halilintar itu tampil glamour dalam balutan atasan kebaya silver dengan hiasan payet di seluruh bagiannya. Untuk bawahan, Aurel Hermansyah memadukan rok tutu panjang berwarna senada.

"Mama n Azura," tulis Aurel Hermansyah di Instagram @aurelie.hermansyah, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Sementara untuk hijab, Aurel Hermansyah memakai pashmina yang dililit ke bagian belakang. Netizen pin salah fokus dengan pashmina yang dikenakan Aurel karena tampak menerawang. 

Gaya hijab Aurel Hermansyah dikritik netizen. (Foto: Instagram @aurelie.hermansyah)

"Rel masukan aja nih ya, kalau pakai pashmina setipis itu, next pakenya dlman yang ketutup ya, itu kupingnya sm leher keliatan," tulis @aul***.

