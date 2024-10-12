Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Shopee 10.10 Brands Festival Catat Lonjakan Transaksi 7 Kali Lipat di Shopee Mall

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |12:05 WIB
Shopee 10.10 Brands Festival Catat Lonjakan Transaksi 7 Kali Lipat di Shopee Mall
Ilustrasi (Foto: Dok Freepik)
Jakarta, Okezone -Tanggal kembar 10 Oktober atau 10.10 selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu dan disambut antusiasme tinggi oleh para konsumen. Kehadiran kampanye Shopee 10.10 Brands Festival ini didedikasikan kepada beragam mitra brand, baik para Penjual di Shopee Mall maupun pelaku usaha lokal.

Sejak berlangsung hingga puncaknya di 10 Oktober kemarin, para mitra brand berupaya mengoptimalkan ragam inovasi yang tersedia sekaligus menghadirkan sejumlah penawaran dan promo menarik bagi konsumen.

Tentunya hal ini menjadi salah satu strategi dalam memperkuat pertumbuhan dan performa bisnis menuju akhir tahun. Hasilnya, pencapaian signifikan yang terlihat di puncak kampanye ialah mitra brand Shopee Mall berhasil mengalami peningkatan transaksi hingga 7 kali lipat dibandingkan hari biasa.

Director of Brand Partnership Shopee Indonesia, Daniel Minardi, mengatakan Shopee meyakini sinergi antara platform dan pelaku usaha dapat berperan penting dalam menghubungkan inovasi mitra brand dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkannya, Shopee senantiasa berinovasi menyediakan berbagai peluang bagi seluruh mitra brand, khususnya pelaku usaha lokal agar semakin unggul berdaya saing di pasar digital.

      
