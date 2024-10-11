Bantu Anak Lawan Bullying dengan Kegiatan Advanture di Taro Ranger Camp

SETIAP anak memiliki cara berkomunikasi masing-masing, oleh karena itu mendidik dan merawat anak-anak tidak memiliki ilmu pasti. Terkadang, beberapa orang tua terlalu terikat pada buku ataupun seminar yang mereka baca, yang pada akhirnya malah menghambat bakat si anak.

Namun yang selalu disetujui oleh semua pakar dan ahli adalah, peran orang tua dalam keseharian anak sangat penting, dalam menciptakan lingkungan yang suportif dan aman bagi anak-anak mereka. Tapi, memanjakan anak pun juga memiliki efek negatif bagi bagi anak-anak.

Bahkan, tidak jarang anak-anak yang terlalu dimanja malah membully anak lain. Nah, salah satu cara untuk menjaga anak agar tidak menjadi pembully aatau tidak kena bully adalah dengan berolahraga.

Olahraga tidak hanya melatih fisik, tetapi juga menumbuhkan mental serta emosional pada anak Anda. Lewat olahraga, anak akan belajar untuk mengatasi tantangan dan kegagalan, dan membantu meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan mental. Mereka pun lebih siap menghadapi situasi bullying dan lebih mampu menolak tekanan dari pelaku bullying.

Selain itu, berolahraga pun membuat anak Anda lepas dari stres sehingga tidak menimbulkan frustrasi. Saat bergerak dan beraktivitas, anak akan melepas hormon endorfin yang dapat mengurangi stres, dan dapat membantu mencegah terjadinya reaksi negatif terhadap perilaku bullying.

Memang, seiring berkembangnnya waktu anak pun akan semakin dan tentu saja cara menanganinya akan berbeda. Damar Wahyu Wijayanti selaku Certified Positive Discipline Parent Educator mengatakan, saat anak memasuki fase akhir masa kanak-kanak di usia SD ke SMP, tak sedikit dari orang tua yang mulai cemas akan pola asuh yang tepat.

Di lain sisi, anak-anak cenderung mulai memisahkan diri dari orang tua dan mulai terpengaruh oleh pola pikir instan dan kurang memperhatikan nilai-nilai kehidupan. Karena itu, pendekatan adventure parenting bisa menjadi cara untuk membantu orang tua bangun karakter dan budi pekerti anak-anak.

“Karena itu, penting bagi orang tua untuk menekankan pentingnya mindset petualangan dalam parenting, di mana orang dan anak dapat bersama-sama menghadapi tantangan sehari-hari demi memperkuat bonding antara mereka," ungkapnya seperti dilansir dari siaran pers Taro.

"Lewat program seperti Taro Rangers Camp, anak-anak didorong untuk keluar dari zona nyaman mereka, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi masalah dengan cara yang menyenangkan. Ini tidak hanya memberikan pengalaman petualangan, tetapi juga bisa menjadi panutan mereka dalam menerapkan 5 nilai dasar yang diusung Taro," tambah co-Founder goodenoughparents tersebut.

Nah, salah satu kegiatan yang bisa membuat anak Anda mengeksplirasi dirinya lebih jauh adalah Tarot Ranger Camp. Mengusung tema The Greatest Adventaro, kegiatan petualangan outdoor edukatif berbasis experiential learning dan character building ini dirancang untuk menggabungkan elemen petualangan dan pembelajaran ilmu dan budi pekerti yang mendalam.

Taro Rangers Camp menjadi semakin berpengaruh pada tumbuh kembang anak karena mampu mempertemukan para peserta yang merupakan anak-anak berusia 8-12 tahun dengan positive discipline coach untuk memastikan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi anak-anak dan keluarga Indonesia.