Aries hingga Leo, 5 Zodiak Dikenal Paling Berbahaya

SETIAP zodiak memiliki karakteristik unik yang memengaruhi kepribadian dan perilaku mereka.

Termasuk karakter yang mungkin dianggap sebagian orang sebagai kepribadian negatif, sehingga dianggap sebagai individu berbahaya. Dilansir dari Times of India, Sabtu (12/10/2024) berikut uraiannya.

Aries: Dikenal dengan tekad yang kuat dan jiwa petualang. Mereka senang mengambil risiko dan berani menghadapi tantangan baru. Keberanian Aries membuat mereka sering menjadi pelopor dalam berbagai hal.