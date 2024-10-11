Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Aries hingga Leo, 5 Zodiak Dikenal Paling Berbahaya

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |20:00 WIB
Aries hingga Leo, 5 Zodiak Dikenal Paling Berbahaya
Aries hingga Leo, 5 Zodiak Dikenal Paling Berbahaya (Foto: Freepik)
A
A
A

SETIAP zodiak memiliki karakteristik unik yang memengaruhi kepribadian dan perilaku mereka.

Termasuk karakter yang mungkin dianggap sebagian orang sebagai kepribadian negatif, sehingga dianggap sebagai individu berbahaya. Dilansir dari Times of India, Sabtu (12/10/2024) berikut uraiannya.

  • Aries: Dikenal dengan tekad yang kuat dan jiwa petualang. Mereka senang mengambil risiko dan berani menghadapi tantangan baru. Keberanian Aries membuat mereka sering menjadi pelopor dalam berbagai hal.

  • Scorpio: Sosok yang penuh gairah dan intens. Mereka sering kali tertutup dan cenderung menyimpan dendam, membuat hubungan dengan Scorpio menjadi kompleks namun menarik.
 

Halaman:
1 2
      
