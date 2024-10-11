Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Manipulatif, Nomor 1 Ada Scorpio

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |15:00 WIB
5 Zodiak Manipulatif, Nomor 1 Ada Scorpio
5 Zodiak Manipulatif, Nomor 1 Ada Scorpio (Foto: Freepik)
A
A
A

DARI dunia astrologi, ada beberapa tanda zodiak tertentu dengan kepribadian negative, salah satunya manipulatif alias curang.

Lima zodiak berikut, disebut memiliki sifat manipulatif, di mana mereka cenderung mempengaruhi situasi atau orang lain untuk mencapai tujuan pribadinya. Mengutip Times of India, Sabtu (12/102024) lima zodiak yang sering dianggap paling manipulatif

  • Scorpio: Dikenal karena temperamennya yang kuat dan ahli strategi. Mereka sering dianggap sebagai zodiak yang paling manipulatif karena kemampuan mereka dalam menggunakan rahasia untuk mengendalikan keadaan. Dorongan untuk selalu berada di posisi yang mengontrol membuat mereka kadang-kadang memanipulasi orang lain
  • Pisces: Meski  sensitif, mereka juga dapat menjadi manipulatif karena kepekaannya. Pandai membaca emosi orang lain dan sering menggunakan posisi korban atau memanfaatkan rasa bersalah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kepekaan pemilik zodiac ini memungkinkan mereka mengatur situasi dengan halus.
 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792//zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177531//still_single-kUK6_large.jpg
VISION+ Rilis Series Still Single: Kisah Cinta, Zodiak, dan Pencarian Jati Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744//zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281//stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/612/3153827//4_zodiak_yang_terkenal_punya_iq_tinggi_menurut_astrologi_ada_gemini-bO7q_large.jpg
4 Zodiak yang Terkenal Punya IQ Tinggi Menurut Astrologi, Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/612/3152999//4_zodiak_paling_egois_hanya_pikirkan_diri_sendiri-5HSj_large.jpg
4 Zodiak Paling Egois Hanya Pikirkan Diri Sendiri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement