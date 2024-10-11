DARI dunia astrologi, ada beberapa tanda zodiak tertentu dengan kepribadian negative, salah satunya manipulatif alias curang.
Lima zodiak berikut, disebut memiliki sifat manipulatif, di mana mereka cenderung mempengaruhi situasi atau orang lain untuk mencapai tujuan pribadinya. Mengutip Times of India, Sabtu (12/102024) lima zodiak yang sering dianggap paling manipulatif
Scorpio: Dikenal karena temperamennya yang kuat dan ahli strategi. Mereka sering dianggap sebagai zodiak yang paling manipulatif karena kemampuan mereka dalam menggunakan rahasia untuk mengendalikan keadaan. Dorongan untuk selalu berada di posisi yang mengontrol membuat mereka kadang-kadang memanipulasi orang lain
Pisces: Meski sensitif, mereka juga dapat menjadi manipulatif karena kepekaannya. Pandai membaca emosi orang lain dan sering menggunakan posisi korban atau memanfaatkan rasa bersalah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kepekaan pemilik zodiac ini memungkinkan mereka mengatur situasi dengan halus.