5 Zodiak Manipulatif, Nomor 1 Ada Scorpio

DARI dunia astrologi, ada beberapa tanda zodiak tertentu dengan kepribadian negative, salah satunya manipulatif alias curang.

Lima zodiak berikut, disebut memiliki sifat manipulatif, di mana mereka cenderung mempengaruhi situasi atau orang lain untuk mencapai tujuan pribadinya. Mengutip Times of India, Sabtu (12/102024) lima zodiak yang sering dianggap paling manipulatif