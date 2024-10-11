5 Zodiak yang Paling Dapat Diandalkan dalam Menepati Janji

Zodiak yang Paling Dapat Diandalkan dalam Menepati Janji (Foto: Freepik)

BEBERAPA zodiak dikenal karena kesetiaan dan keandalannya, terutama ketika menyangkut menepati janji.

Kelima zodiak ini dikenal karena punya rasa tanggung jawab yang kuat. Fokus mereka yang tidak mudah goyah menjadikan mereka adalah pribadi yang selalu menepati janji dengan orang lain.

Mengutip Times of India, Sabtu (12/10/2024) lima zodiak yang sering dipandang sebagai individu yang selalu menepati janji dan dapat diandalkan.

Taurus: Taurus terkenal setia dan dapat diandalkan. Apapun situasinya, mereka berpegang teguh pada kata-katanya. Leo: Leo bangga dengan reputasinya, dan salah satu cara mereka menjaganya adalah dengan selalu menepati janji. Capricorn: Parav Capricorn menghargai integritas dan tanggung jawab. Mereka tidak pernah mengingkari komitmen yang telah mereka buat. Virgo: Si Virgo yang terkenal sebagai individu dengan perhatian pada detail, memastikan bahwa setiap janji yang mereka buat dipenuhi dengan sempurna. Scorpio: Scorpio adalah zodiak yang sangat setia dan tak segan-segan mau berusaha keras untuk menepati janjinya.

(Rizky Pradita Ananda)