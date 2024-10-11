8 Strategi Ajarkan Anak Mengelola Uang dengan Bijak

TIDAK ada kata terlalu dini untuk mengajari anak-anak cara mengelola uang dengan bijak untuk membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik di masa depan.

Berikut adalah delapan strategi yang dapat membantu orang tua mendidik anak-anak mengenai pengelolaan uang, sebagaimana dilansir dari Times Of India, Jumat (11/10/2024)

1. Konsep penggunaan uang: Salah satu langkah awal adalah memberi tahu anak-anak bahwa tidak mudah untuk mendapatkan uang dan harus diperoleh melalui kerja keras. Maka dari itu ajarkanlah untuk menggunakan uang dengan membeli barang-barang yang bermanfaat baginya.

2. Menabung untuk masa depan: Penting untuk mengajarkan anak cara menabung sebagian dari uang yang mereka punya untuk mencapai keinginan di masa depan, sehingga mereka belajar caranya bersabar dan menetapkan tujuan mereka.

3. Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan: Bantu anak memahami perbedaan antara kebutuhan esensial dan keinginan yang bersifat menyenangkan, agar mereka dapat membuat keputusan yang bijak ketika membeli sesuatu.