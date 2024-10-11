Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Insiden Penerbangan Delta Air, Penumpang Dipukul oleh Tetangga Sebangku yang Mabuk

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |19:50 WIB
Insiden Penerbangan Delta Air, Penumpang Dipukul oleh Tetangga Sebangku yang Mabuk
Ilustrasi pesawat terbang (Foto: Freepik)
A
A
A

Sebuah insiden menghebohkan terjadi dalam penerbangan Delta Air Lines dari Detroit ke Los Angeles, ketika seorang penumpang mengklaim bahwa ia dipukul di wajah oleh rekan tempat duduknya yang dalam kondisi mabuk. 

Pelaku diduga telah merokok vape dan melakukan tindakan tidak pantas terhadap penumpang lain selama penerbangan, menciptakan situasi yang sangat kacau dan mengganggu kenyamanan penumpang lain.

Ilustrasi penangkapan
Ilustrasi penangkapan

Melansir dari Pyok, Jumat (11/10/2024), dalam sebuah unggahan di situs media sosial Reddit, korban menjelaskan bahwa insiden terjadi sekitar satu jam setelah penerbangan dimulai. Ia awalnya tidak menyadari apa yang terjadi karena sedang menonton film dengan headphone peredam suara. Namun, pramugari pesawat melihat insiden tersebut dan mengintervensi.

“Saya mengalami rasa sakit di mata dan merasa sangat terkejut serta gemetar selama sisa penerbangan,” ungkap korban.

Pelaku dibawa oleh pramugari ke bagian belakang pesawat untuk ditahan ketika dia tiba-tiba menyerang korban. Penumpang lain terpaksa duduk di dekat pelaku untuk mencegah kemungkinan serangan lebih lanjut.

Setelah pesawat mendarat di Los Angeles, korban memberikan pernyataan kepada polisi. Ia juga merasa pramugari berusaha meyakinkannya untuk tidak mengajukan tuntutan, yang ia anggap sebagai upaya untuk menghindari pekerjaan administratif. 

“Agen Delta yang saya ajak bicara bahkan tidak simpatik. Mereka memberi tahu saya bahwa mereka sudah tahu pria ini telah menyebabkan masalah sebelum penerbangan,” keluhnya.

Halaman:
1 2
      
