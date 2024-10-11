Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pilot Turkish Airlines Meninggal di Tengah Penerbangan, Pesawat Mendarat Darurat di New York

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |18:18 WIB
Pilot Turkish Airlines Meninggal di Tengah Penerbangan, Pesawat Mendarat Darurat di New York
Pilot Turkish Airlines Meninggal di Tengah Penerbangan, Pesawat Mendarat Darurat di New York, (Foto: Freepik)
A
A
A

Penerbangan Turkish Airlines dari Seattle menuju Istanbul berubah menjadi darurat. Ini setelah pilot kapten, Ilcehin Pehlivan, yang berusia 59 tahun meninggal di tengah penerbangan.

Insiden itu terjadi pada Rabu, 9 Oktober 2024, saat pesawat terbang di atas Samudra Atlantik. Co-pilot mengambil kendali dan berhasil melakukan pendaratan darurat di Bandara John F. Kennedy (JFK), New York, sekira pukul 6 pagi waktu setempat.

Menurut laporan, Kapten Pehlivan kehilangan kesadaran di tengah penerbangan. Kru kabin segera melakukan intervensi medis, namun nyawanya tidak tertolong. “Kru melakukan intervensi medis namun tidak berhasil,” ungkap juru bicara Turkish Airlines, Yahya Ustun, di platform media X (dulu nya twetter). 

Turkish Airlines (Foto: Business Insider)

Setelah situasi tersebut, co-pilot dengan tenang dan profesional mengambil alih kendali pesawat dan berhasil mendaratkan Airbus A350 tersebut.

Penerbangan dengan nomor TK204 yang membawa ratusan penumpang ini awalnya terbang dari Seattle, Amerika Serikat, menuju Istanbul, Turki. Setelah kejadian tragis, pesawat terpaksa mengalihkan rute ke New York.

“Pesawat kami telah diputuskan untuk mendarat di New York, dan kepulangan para penumpang kami direncanakan melalui stasiun New York,” tambah Ustun dalam pernyataannya yang dirangkum pada Times Live, Jumat (11/10/2024).

Kapten Pehlivan bekerja untuk Turkish Airlines selama 17 tahun, dan terakhir kali menjalani pemeriksaan kesehatan di Maret 2024. Tidak ada masalah kesehatan yang ditemukan saat pemeriksaan tersebut, sehingga tidak ada indikasi bahwa ia tidak layak untuk terbang.

Turkish Airlines mengungkapkan duka cita mendalam atas meninggalnya kapten mereka yang berpengalaman ini.

 

