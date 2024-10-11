Dokter Tirta Ungkap Manfaat dan Kekurangan Oat Milk dalam Konten Terbarunya

Dokter Tirta membahas tren yang sedang digandrungi anak muda Jakarta Selatan yaitu oat milk. Berawal dari segelas es latte yang dokter Tirta minum lalu menjelaskan bahwa latte yang dikonsumsinya kali ini menggunakan oat milk, bukan susu sapi biasa. Oat milk kini populer, terutama bagi mereka yang menghindari susu sapi atau yang intoleransi laktosa.

Ada sejumlah mitos terkait oat milk, salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan oleh netizen adalah apakah susu oat bisa menggantikan susu sapi. Menurut Tirta, jawabannya tergantung pada preferensi dan kebutuhan gaya hidup.

Bagi yang intoleransi laktosa, susu oat menjadi alternatif yang tepat. Perlu diingat bahwa susu sapi lebih kaya akan protein, kalsium, dan vitamin B, sedangkan susu oat perlu difortifikasi dengan nutrisi tambahan.

Tirta juga mengungkap fakta bahwa oat milk mengandung canola oil, yang sering kali dianggap menyebabkan inflamasi. Berdasarkan jurnal medis, canola oil justru memiliki efek anti-inflamasi berkat kandungan omega-3-nya, yang bermanfaat untuk kesehatan jantung.

Pertanyaan lain yang juga kerap muncul adalah apakah oat milk dapat menurunkan kolesterol. Tirta menegaskan bahwa oat milk mengandung beta glucan, yang memang dapat membantu menurunkan kolesterol. Ini merupakan salah satu kelebihan oat milk yang tidak dimiliki oleh susu sapi.

Namun, bagi yang mencari sumber protein lebih tinggi itu susu sapi tetap menjadi pilihan terbaik. Oat milk hanya mengandung sekitar 2-4 gram protein, sedangkan susu sapi bisa mencapai 8-10 gram.

(Kemas Irawan Nurrachman)