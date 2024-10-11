Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Tirta Ungkap Manfaat dan Kekurangan Oat Milk dalam Konten Terbarunya

MNC Portal , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |18:54 WIB
Dokter Tirta Ungkap Manfaat dan Kekurangan Oat Milk dalam Konten Terbarunya
Dokter Tirta Ungkap Manfaat dan Kekurangan Oat Milk dalam Konten Terbarunya, (Foto: Youtube)
A
A
A

Dokter Tirta membahas tren yang sedang digandrungi anak muda Jakarta Selatan yaitu oat milk. Berawal dari segelas es latte yang dokter Tirta minum lalu menjelaskan bahwa latte yang dikonsumsinya kali ini menggunakan oat milk, bukan susu sapi biasa. Oat milk kini populer, terutama bagi mereka yang menghindari susu sapi atau yang intoleransi laktosa.

Ada sejumlah mitos terkait oat milk, salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan oleh netizen adalah apakah susu oat bisa menggantikan susu sapi. Menurut Tirta, jawabannya tergantung pada preferensi dan kebutuhan gaya hidup.

Bagi yang intoleransi laktosa, susu oat menjadi alternatif yang tepat. Perlu diingat bahwa susu sapi lebih kaya akan protein, kalsium, dan vitamin B, sedangkan susu oat perlu difortifikasi dengan nutrisi tambahan.

Tirta juga mengungkap fakta bahwa oat milk mengandung canola oil, yang sering kali dianggap menyebabkan inflamasi. Berdasarkan jurnal medis, canola oil justru memiliki efek anti-inflamasi berkat kandungan omega-3-nya, yang bermanfaat untuk kesehatan jantung.

Pertanyaan lain yang juga kerap muncul adalah apakah oat milk dapat menurunkan kolesterol. Tirta menegaskan bahwa oat milk mengandung beta glucan, yang memang dapat membantu menurunkan kolesterol. Ini merupakan salah satu kelebihan oat milk yang tidak dimiliki oleh susu sapi.

Namun, bagi yang mencari sumber protein lebih tinggi itu susu sapi tetap menjadi pilihan terbaik. Oat milk hanya mengandung sekitar 2-4 gram protein, sedangkan susu sapi bisa mencapai 8-10 gram.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/483/3074984/jerawat_bukan_karena_keringat_dokter_tirta_luruskan_mitos_kesehatan_populer-1QGp_large.jpg
Jerawat Bukan Karena Keringat, dokter Tirta Luruskan Mitos Kesehatan Populer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/483/3070987/review_dokter_tirta_rekomendasi_sepatu_lokal_untuk_olahraga_ringan_seharga_rp200_ribuan-RgEi_large.jpg
Review Dokter Tirta, Rekomendasi Sepatu Lokal untuk Olahraga Ringan Seharga Rp200 Ribuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/482/3172241//saykoji-UBxt_large.jpg
Saykoji Turun Berat Badan dari 150 ke 91 Kg, Ubah Hidup demi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/482/3172136//saykoji-ktAY_large.jpg
Bikin Komunitas @temanjalanpanjang, Saykoji Ajak Ratusan Orang Jalan di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/194/3161151//dokter_tirta-AnoY_large.jpg
Dokter Tirta Spill Cara Merawat Outfit Denim Biar Enggak Cepat Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/483/3155347//susu-WmqE_large.jpg
Benarkah Oatmilk Lebih Sehat dari Susu Sapi? Cek 5 Faktanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement