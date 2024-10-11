Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Batas Waktu Olahraga Malam yang Dianjurkan Dokter, Jangan Sampai Mengganggu Tidur

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |01:15 WIB
Batas Waktu Olahraga Malam yang Dianjurkan Dokter, Jangan Sampai Mengganggu Tidur
Batas waktu olahraga malam yang dianjurkan dokter. (Foto: Freepik)
A
A
A

SEBAGIAN orang lebih nyaman melakukan olahraga pada malam ketimbang di pagi hari. Sebenarnya, olahraga pagi maupun malam hari memang sama-sama memberikan manfaat optimal untuk kesehatan.

Tentu menjadi pertanyaan besar, apakah boleh melakukan olahraga dimalam hari? Pasalnya malam hari merupakan waktu yang digunakan untuk istrahat. Praktisi Kesehatan, dr Tirta mengatakan olahraga di malam hari boleh saja dilakukan, namun batasnya dua jam sebelum tidur.

“Nah kalau usia 30 tahun ke atas paling gak minimal lima jam (sebelum tidur),” katanya.

Dia menjelaskan alasan olahraga sebaiknya dilakukan beberapa jam sebelum tidur, yakni untuk memberikan jeda jantung istirahat. 

“Misalnya selesai olahraga jam 11 malam, detak jantungnya baru normal dua jam setelahnya,” katanya. 

Batas waktu olahraga malam yang dianjurkan dokter. (Foto: Freepik)
Batas waktu olahraga malam yang dianjurkan dokter. (Foto: Freepik)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/483/3158110/jalan_kaki-xo5D_large.jpg
Berapa Minimal Durasi Jalan Kaki untuk Kesehatan Jantung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/483/3156430/lari-B145_large.jpg
Apakah Boleh Berlari saat Sedang Flu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/483/3155112/olahraga-tMXg_large.jpg
4 Olahraga yang Cocok untuk Penderita Darah Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/481/3152102/lari-P2sJ_large.jpg
6 Tips Aman Berolahraga di Cuaca Dingin, Nomor 3 Penting Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/483/3151563/olahraga-fOGx_large.jpg
Ini Perbedaan Olahraga Hyrox dengan Crossfit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/483/3151513/lari-8B6p_large.jpg
6 Tips Mengatur Jadwal Olahraga Agar Konsisten
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement