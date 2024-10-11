Batas Waktu Olahraga Malam yang Dianjurkan Dokter, Jangan Sampai Mengganggu Tidur

SEBAGIAN orang lebih nyaman melakukan olahraga pada malam ketimbang di pagi hari. Sebenarnya, olahraga pagi maupun malam hari memang sama-sama memberikan manfaat optimal untuk kesehatan.

Tentu menjadi pertanyaan besar, apakah boleh melakukan olahraga dimalam hari? Pasalnya malam hari merupakan waktu yang digunakan untuk istrahat. Praktisi Kesehatan, dr Tirta mengatakan olahraga di malam hari boleh saja dilakukan, namun batasnya dua jam sebelum tidur.

“Nah kalau usia 30 tahun ke atas paling gak minimal lima jam (sebelum tidur),” katanya.

Dia menjelaskan alasan olahraga sebaiknya dilakukan beberapa jam sebelum tidur, yakni untuk memberikan jeda jantung istirahat.

“Misalnya selesai olahraga jam 11 malam, detak jantungnya baru normal dua jam setelahnya,” katanya.