Bukit Sikunir di Wonosobo: Sejarah, Lokasi, Jam Buka, Harga Tiket, Akses Jalan, dan Daya Tarik

Bukit Sikunir di Wonosobo: Sejarah, Lokasi, Jam Buka, Harga Tiket, Akses Jalan, dan Daya Tarik (Foto: Okezone TV)

BUKIT Sikunir terletak di dataran tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah, adalah salah satu destinasi wisata alam favorit para pencinta sunrise. Bukit ini dikenal dengan panorama menakjubkan Golden Sunrise, yang memantulkan cahaya matahari keemasan di sekitar area perbukitan.

Nama "Sikunir" sendiri berasal dari kata "kunir" atau kunyit, karena warna kuning keemasan yang terpancar dari bukit saat matahari terbit.

Melansir dari Diengindonesia.com, sejarah Bukit Sikunir dimulai pada era 1980-an ketika seorang wisatawan asing yang mengunjungi Gunung Bromo memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Dieng. Saat itu, dia ditemani oleh pemandu wisata lokal yang memperkenalkannya pada keindahan Bukit Sikunir.

Sejak itu, popularitas bukit ini terus meningkat. Pada tahun 2009, tempat ini mulai ramai dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara.

Selain dikenal karena keindahan mataharinya, Bukit Sikunir juga erat kaitannya dengan Desa Sembungan, desa tertinggi di Jawa Tengah, yang juga dianggap sebagai tempat transit bagi para peziarah Hindu kuno. Bukit ini juga dikelilingi oleh situs-situs sejarah seperti Ondo Budo, tangga berundak yang menghubungkan dataran rendah dengan Dieng.

Kini, Bukit Sikunir terus menjadi magnet wisata alam, menawarkan jalur pendakian yang mudah dan fasilitas yang lengkap bagi pengunjung. Wisatawan bisa menikmati keindahan alam, melakukan camping di sekitar Telaga Cebong, dan menyaksikan aktivitas pertanian lokal yang memberikan suasana autentik pedesaan Dieng.

Melansir dari Widya Loka Wisata pada Jumat (11/10/2024) berikut adalah informasi terkait lokasi, jam buka, harga tiket, akses jalan, serta daya tarik yang ditawarkan bagi para pengunjung.

Jam Buka dan Fasilitas di Bukit Sikunir

Bukit Sikunir terbuka untuk pengunjung setiap hari, dengan jam operasional mulai dari pukul 02.00 WIB hingga 18.00 WIB. Bagi yang ingin berkemah (camping), pastikan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengelola wisata.

Di Bukit Sikunir, fasilitasnya sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir yang luas, mushola, warung makan, spot foto menarik, gardu pandang, pusat oleh-oleh, homestay, dan banyak lagi. Dengan fasilitas yang memadai, tak heran jika Bukit Sikunir menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan di Dieng.

Harga Tiket Masuk Bukit Sikunir

Untuk menikmati keindahan golden sunrise di Bukit Sikunir, pengunjung perlu membayar tiket masuk. Berikut rincian harga tiketnya:

* Parkir motor: Rp 5 ribu

* Parkir mobil: Rp 10 ribu

* Tiket masuk per orang: Rp 15 ribu

Dengan biaya yang terjangkau, kamu sudah bisa menikmati pemandangan matahari terbit yang memukau dari puncak Bukit Sikunir.