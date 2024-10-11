Mengapa Dinamakan Pantai Pulau Merah?

Mengapa Dinamakan Pantai Pulau Merah? Ini menjadi pertanyaan yang kerap ditanyakan orang saat berkunjung ke objek wisata yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Pantai Pulau Merah dinamakan demikian karena adanya bukit kecil di dekat bibir pantai yang tanahnya berwarna merah bata.

Bukit tersebut memiliki tinggi sekira 200 meter. Warna merah tanahnya akan terlihat lebih jelas saat musim kemarau, karena daun-daun di sekitar bukit mengering dan berguguran. Saat itu, cahaya matahari terbenam membuat panorama sunset di Pulau Merah menjadi unik.

Berikut ini adalah panduan praktis dan beberapa tips penting untuk memastikan perjalanan anda ke Pulau Merah lancar dan menyenangkan.

Di mana Pulau Merah?

Melansir dari The Travel Author pada Jumat (11/10/2024), Pulau Merah terletak sekira 60 kilometer dari pusat kota Banyuwangi, di pesisir selatan Jawa Timur. Perjalanan menuju ke sana melalui jalur darat yang memakan waktu sekira 2 jam dari Banyuwangi.

Selain pemandangannya yang indah, Pulau Merah berdekatan dengan beberapa taman nasional terkenal, seperti Taman Nasional Alas Purwo yang juga menjadi tujuan populer bagi peselancar di G-Land.

Cara Menuju Pulau Merah

Karena lokasinya yang agak terpencil, untuk sampai ke Pulau Merah sedikit menantang karena tidak ada transportasi umum yang langsung menuju ke sana. Jadi Anda harus mengatur transportasi sendiri.

Berikut adalah beberapa opsi transportasi yang bisa digunakan:

1. Sewa Mobil atau Skuter

Sewa skuter adalah pilihan yang paling praktis. Jalanan ke Pulau Merah tidak terlalu sulit untuk diikuti, apalagi jika menggunakan Google Maps. Pastikan anda memiliki SIM, mengenakan helm, dan mematuhi peraturan lalu lintas.

2. Sewa Mobil dengan Sopir

Jika Anda tidak nyaman mengemudi sendiri, menyewa mobil dengan sopir adalah pilihan yang tepat. Banyak penyedia jasa transportasi di Banyuwangi yang bisa membantu, terutama jika Anda baru tiba dari Bali dengan feri atau dari Surabaya dengan kereta.