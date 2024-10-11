Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Penasaran dengan Campuran Gado-Gado dan Es Podeng?

MNC Portal , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |18:32 WIB
Penasaran dengan Campuran Gado-Gado dan Es Podeng?
Penasaran dengan Campuran Gado-Gado dan Es Podeng (Foto: Youtube)
A
A
A

Kreator konten Farel Tarek kembali menghibur para penggemarnya dengan konten unik di playlist andalannya yaitu Suka-Suka Farel. Dalam konten terbarunya ini, Farel tidak sendirian namun ditemani temannya yang juga kreator konten, Fannes Febryanto. Mereka bereksperimen dengan kombinasi makanan yang tidak biasa.

Farel dan Fannes mencoba tiga hidangan hasil campuran mereka sendiri. Pertama, dengan menu gadeng, gabungan gado-gado dan es podeng. Kedua, mereka mencicipi ruso bajak, perpaduan rujak dan bakso. Terakhir, ada batabur, kombinasi batagor dengan bubur kacang hijau.

Keduanya memberikan penilaian yang berbeda-beda pada setiap hidangan. Farel seringkali menyukai makanan yang tidak disukai Fannes, dan begitu pula sebaliknya.

Untuk membuat konten lebih menarik, mereka memutuskan untuk melibatkan orang ketiga yang mereka temui saat membeli makanan. Orang ini, yang awalnya tidak mau untuk ikut namun karena dipaksa akhirnya mencoba makanan tersebut dan memberikan penilaian objektif. Dalam twist lucu, orang ini awalnya menolak mencoba makanan namun setelah diberi sejumlah uang dan akhirnya setuju. Hal ini menambah unsur komedi yang membuat konten semakin menarik.

Saat mencoba gadeng, orang ini memberi nilai 8/10 sementara ruso bajak dianggap terlalu aneh sehingga orang ini tidak sanggup memberi rating. Sedangkan untuk batabur, justru merasa terkesan dengan tampilannya dan memberikan nilai tinggi karena ternyata rasanya cukup enak.

Kelucuan tak berhenti di sana, setelah sesi makan ada momen humoris di mana Farel dan Fannes bercanda soal buang angin dan secara mengejutkan, orang ketiga tersebut menghilang dari layar berkat efek editan lucu yang menambah daya tarik konten ini.

Konten Farel dan Fannes menawarkan hiburan yang segar dan kreatif, membuat penonton terus tertawa. Bagi kalian yang ingin menyaksikan lebih banyak keseruan Farel Tarek lainnya? Bisa langsung kunjungi akun YouTube @farelogic dan nikmati konten lucu serta unik yang selalu menghadirkan ide-ide segar!

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
