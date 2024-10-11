Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Keseruan Farel Tarek Coba Makanan Campur di Playlist Suka-Suka Farel

MNC Portal , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |18:23 WIB
Keseruan Farel Tarek Coba Makanan Campur di Playlist Suka-Suka Farel
Keseruan Farel Tarek Coba Makanan Campur di Playlist Suka-Suka Farel! (Foto: Youtube)
Kreator konten Farel Tarek ini membuat konten menarik di dalam playlist Suka-Suka Farel. Dalam konten terbaru berjudul Mie Instan Campur Es Podeng?! Siapa Yang Nyangka Bisa Seenak itu!, Farel dalam kontennya ini membahas dan mencoba berbagai kombinasi makanan yang tak biasa orang makan namun Farel ini mencoba untuk memakannya.

Konten ini dimulai dengan Farel yang mendapat telepon dari pacarnya, menanyakan apakah Farel sudah mencoba es krim yang diberikan. Di saat yang bersamaan Farel tengah menyiapkan mie instan.

Kebingungan memutuskan mana yang harus dimakan terlebih dahulu, situasi menjadi semakin kacau saat Fannes Febryanto yaitu teman yang juga merupakan kreator konten, tidak sengaja menjatuhkan es krim ke dalam mie instan Farel. Memanfaatkan momen tersebut, Farel dan Fannes memutuskan untuk mencampur es krim dengan mie instan. 

Hasilnya mengejutkan, keduanya justru menyukai kombinasi unik tersebut. Dari awal kombinasi ini kemudian mereka terinspirasi kemudian menggunakan kartu untuk menentukan kombinasi makanan aneh lainnya. Campuran pertama adalah gado-gado dan es podeng, yang mereka sebut gadeng. Setelah mencoba, Farel merasa kurang suka dan memberi nilai 3/10 sementara Fannes memberikan 7/10 karena merasa rasanya lumayan. 

Selanjutnya, mereka mencoba kombinasi bakso dan rujak atau ruso bajak. Harapan tinggi yang awalnya mereka miliki segera runtuh setelah mencicipi campuran ini. Farel memberi nilai 1/10 dan Fannes 4/10 mereka ini sepakat bahwa rasanya terlalu aneh karena perpaduan rasa bumbu kacang dengan bakso.

Campuran terakhir adalah batagor dan bubur kacang ijo, atau batabur. Farel ini sudah optimis dengan penampilan makanan ini, ternyata benar. Keduanya sangat menyukai campuran ini, dengan Farel memberikan nilai 8/10 dan Fannes 11/100 mematahkan perbedaan selera mereka yang biasanya kontra. 

Melalui kontennya ini Farel Tarek bisa membuktikan bahwa kreativitas dalam mencoba hal-hal baru dapat menghasilkan pengalaman yang tak terduga dan menyenangkan. Untuk kalian yang ingin tahu lebih banyak konten seru dan kreatif lainnya, jangan lupa untuk kunjungi akun YouTube @farelogic

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
