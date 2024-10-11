Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Dukung Produk Lokal, Dokter Tirta Ulas Sepatu Compass Tribun dengan Jujur

MNC Portal , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |19:04 WIB
Dukung Produk Lokal, Dokter Tirta Ulas Sepatu Compass Tribun dengan Jujur
Dukung Produk Lokal, Dokter Tirta Ulas Sepatu Compass Tribun dengan Jujur
Dokter Tirta, konten kreator yang dikenal dengan gaya energik dan pandangan tegasnya, kali ini menghadirkan ulasan sepatu lokal Compass Tribun dalam suasana yang lebih kalem. Sepatu tersebut Dr. Tirta membeli seharga Rp598.000.

Dalam kontennya, dokter Tirta menjelaskan bahwa banyak netizen yang salah paham dengan menyamakan Compass Tribun dengan Adidas Samba. Menurutnya, model ini justru lebih mirip Adidas London atau Hamburg, dua seri sepatu dalam lini City Series Adidas.

Tirta juga memuji kenyamanan sepatu yang ringan dan cocok digunakan untuk berbagai aktivitas fisik, seperti deadlift. Penggunaan bahan yang lembut di bagian tertentu juga menambah nilai eksklusif sepatu ini.

Meski begitu, Tirta tidak segan-segan mengkritisi beberapa aspek seperti pilihan warna yang bisa lebih menarik. Namun, ia tetap mengapresiasi langkah Kompas dalam terus berinovasi dan mendengarkan saran serta kritik konsumen yang membantu meningkatkan kualitas produk-produk mereka.

Dalam kontennya, dokter Tirta mengingatkan pentingnya memberikan kritik yang membangun tanpa terjebak pada kebencian terhadap satu merek tertentu. Di tengah persaingan ketat dengan produk internasional, ia menegaskan bahwa produk lokal seperti Kompas semakin menunjukkan kualitas yang layak dihargai oleh konsumen.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
