Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 OOTD Hijab Modis Chiki Fawzi, Bisa Jadi Inspirasi

Resi Safitri , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |21:30 WIB
5 OOTD Hijab Modis Chiki Fawzi, Bisa Jadi Inspirasi
5 OOTD Hijab Modis Chiki Fawzi, (Foto: Instagram @chikifawzi)
A
A
A

5 OOTD Hijab Modis Chiki Fawzi akan dibahas untuk Anda sebagai referensi ingin terlihat modis dengan style berhijab.

Chiki Fawzi, putri dari musisi Ikang Fawzi dan mendiang Marissa Haque. Selain itu, ia sudah  dikenal sebagai penyanyi, penulis lagu, bahkan juga animator.

Selain itu dirinya juga terkenal dengan beberapa unggahan fashion style hijabnya di Instagram. Mari kita intip beberapa potret style hijabnya berikut, sebagaimana dirangkum dari akun Instagram pribadinya @chikifawzi, Jumat (11/10/2024)

1. Casual chic: Chiki Fawzi tampil simpel dan stylish dalam balutan jaket hijau mint dengan detail motif di bagian belakang, dipadukan dengan rok panjang biru muda yang flowy. Ia melengkapi penampilannya dengan hijab abu-abu muda, kacamata merah, dan tas hitam. Gaya ini memadukan kesan kasual dan santai namun tetap modis.

5 OOTD Hijab Modis Chiki Fawzi, (Foto: Instagram @chikifawzi)
5 OOTD Hijab Modis Chiki Fawzi, (Foto: Instagram @chikifawzi)

2. Trendy look: Chiki tampil kasual dengan paduan kemeja pink muda dan rompi biru muda beraksen patch. Dipadukan dengan hijab biru gelap, celana kulot biru, dan tas hitam besar, gayanya menonjolkan kesan modern namun tetap nyaman. Sentuhan kacamata oversized memberi kesan playful namun chic.

5 OOTD Hijab Modis Chiki Fawzi, (Foto: Instagram @chikifawzi)
5 OOTD Hijab Modis Chiki Fawzi, (Foto: Instagram @chikifawzi)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/611/3177240//agnes-OLnw_large.jpg
Potret Agnes Jennifer Pakai Hijab di Masjid Agung meski Non-Muslim, Netizen: Adem Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/612/3175101//chiki-qunM_large.jpg
Profil Chiki Fawzi, Putri Ikang Fawzi yang Batal Berlayar ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/194/3166133//lisa-tIHm_large.jpg
Viral Lisa Mariana Pakai Hijab, Netizen Doakan Dapat Hidayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/624/3163357//susanti-SAzR_large.jpg
Kisah Chiki Fawzi, Putri Ikang Fawzi yang Ikut Melahirkan Karakter Susanti di Upin & Ipin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/194/3162039//hijab-VkIg_large.jpg
Motif Hijab dengan Nuansa Tropis Angkat Tema Keindahan Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/194/3160123//gamis-6cyv_large.jpg
Tampil Aktif dan Stylish: 5 Inspirasi Gamis Sporty 2025 yang Wajib Kamu Coba
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement