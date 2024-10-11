5 OOTD Hijab Modis Chiki Fawzi, Bisa Jadi Inspirasi

5 OOTD Hijab Modis Chiki Fawzi akan dibahas untuk Anda sebagai referensi ingin terlihat modis dengan style berhijab.

Chiki Fawzi, putri dari musisi Ikang Fawzi dan mendiang Marissa Haque. Selain itu, ia sudah dikenal sebagai penyanyi, penulis lagu, bahkan juga animator.

Selain itu dirinya juga terkenal dengan beberapa unggahan fashion style hijabnya di Instagram. Mari kita intip beberapa potret style hijabnya berikut, sebagaimana dirangkum dari akun Instagram pribadinya @chikifawzi, Jumat (11/10/2024)

1. Casual chic: Chiki Fawzi tampil simpel dan stylish dalam balutan jaket hijau mint dengan detail motif di bagian belakang, dipadukan dengan rok panjang biru muda yang flowy. Ia melengkapi penampilannya dengan hijab abu-abu muda, kacamata merah, dan tas hitam. Gaya ini memadukan kesan kasual dan santai namun tetap modis.

5 OOTD Hijab Modis Chiki Fawzi, (Foto: Instagram @chikifawzi)

2. Trendy look: Chiki tampil kasual dengan paduan kemeja pink muda dan rompi biru muda beraksen patch. Dipadukan dengan hijab biru gelap, celana kulot biru, dan tas hitam besar, gayanya menonjolkan kesan modern namun tetap nyaman. Sentuhan kacamata oversized memberi kesan playful namun chic.