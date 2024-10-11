Potret Lisa BLACKPINK Tampil Hot dengan Lingerie Pink, Bikin Susah Kedip

LISA BLACKPINK salah satu artis yang penampilannya selalu mencuri perhatian. Tak heran bila gaya outfit dan berbagai item fashion hingga aksesori yang ia kenakan selalu jadi inspirasi banyak orang.

Memiliki paras cantik dan memesona, Lisa BLACKPINK juga kerap terlibat dalam pemotretan. Seperti belum lama ini dia mengunggah foto pemotretan dengan lingerie.

Oa pose di pinggir jalan dengan gayanya yang feminin dan juga hot. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @lalalalisa_m.

Bersolek di cermin



Potret cantik Lisa BLACKPINK saat bersolek di cermin. Dia tampil seksi dalam balutan lingerie warna putih dengan detail embroidery. Lisa menambahkan cardigan pink pada gayanya.

Pose pakai lipstik



Di foto ini Lisa pose memakai lipstik dengan ekspresi wajah datar. Terlihat dia memakai makeup tebal nuansa pink dan lipstik pink glossy yang membuat tampilan bibirnya lebih plumpy. Sementara itu rambutnya digerai berponi.

Pamer body goals



Lisa BLACKPINK nampak pose di pinggir jalan dengan tampilan hotnya. Dia membawa tas pink berukuran mini. Perempuan kelahiran 1997 ini pose bersandar ke tiang sambil menoleh ke samping. Ia nampak menunjukkan body goalsnya.