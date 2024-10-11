Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Lisa BLACKPINK Tampil Hot dengan Lingerie Pink, Bikin Susah Kedip

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |18:05 WIB
Potret Lisa BLACKPINK Tampil Hot dengan Lingerie Pink, Bikin Susah Kedip
Lisa BLACKPINK. (Foto: Instagram)
A
A
A

LISA BLACKPINK salah satu artis yang penampilannya selalu mencuri perhatian. Tak heran bila gaya outfit dan berbagai item fashion hingga aksesori yang ia kenakan selalu jadi inspirasi banyak orang.

Memiliki paras cantik dan memesona, Lisa BLACKPINK juga kerap terlibat dalam pemotretan. Seperti belum lama ini dia mengunggah foto pemotretan dengan lingerie.

Oa pose di pinggir jalan dengan gayanya yang feminin dan juga hot. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @lalalalisa_m.

Bersolek di cermin
Lisa BLACKPINK
Potret cantik Lisa BLACKPINK saat bersolek di cermin. Dia tampil seksi dalam balutan lingerie warna putih dengan detail embroidery. Lisa menambahkan cardigan pink pada gayanya.

Pose pakai lipstik
Lisa BLACKPINK
Di foto ini Lisa pose memakai lipstik dengan ekspresi wajah datar. Terlihat dia memakai makeup tebal nuansa pink dan lipstik pink glossy yang membuat tampilan bibirnya lebih plumpy. Sementara itu rambutnya digerai berponi.

Pamer body goals
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK nampak pose di pinggir jalan dengan tampilan hotnya. Dia membawa tas pink berukuran mini. Perempuan kelahiran 1997 ini pose bersandar ke tiang sambil menoleh ke samping. Ia nampak menunjukkan body goalsnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/194/3168194/lisa-Km8M_large.jpg
Gaya Lisa BLACKPINK Pakai Tas Tomat Mini Seharga Puluhan Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/612/3162118/lisa-w2Ec_large.jpg
Usai Labubu, Lisa BLACKPINK Koleksi Boneka Crybaby
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/612/3098584/5_potret_lisa_blackpink_rayakan_natal_pohon_natal_imut_bikin_salfok-7Isi_large.jpg
5 Potret Lisa BLACKPINK Rayakan Natal, Pohon Natal Imut Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/298/3086433/rendang-EisV_large.jpg
Lisa BLACKPINK Nikmati Rendang Khas Indonesia, Begini Cara Membuatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/612/3086253/lisa_blackpink_tiba_di_jakarta_naik_private_jet_dan_dijemput_rolls_royce-nFqM_large.jpg
Mewah, Lisa BLACKPINK Tiba di Jakarta Naik Private Jet dan Dijemput Rolls-Royce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/194/3072395/lisa_blackpink-G4VU_large.jpg
Potret Lisa BLACKPINK Tenteng Tas Mochi Pink Seharga Rp58 Juta
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement