Ini Cara Tepat Memilih Pakaian untuk Perjalanan Udara

Dahulu, pramugari Pan American Airways tampil anggun dengan seragam ikonik Evan-Picones dan sepatu hak tinggi di Bandara Idlewild (kini dikenal sebagai JFK) adalah hal biasa. Saat ini, perjalanan udara tak lagi melibatkan glamor tersebut.

Bahkan, pesawat supersonik Concorde yang dulu membawa penumpang kelas jet-set antara London dan New York dalam waktu kurang dari tiga jam, kini hanya menjadi bagian dari sejarah di Bandara Heathrow, London. Kebanyakan penumpang di zaman sekarang memilih pakaian yang nyaman, meski terkadang terlihat seadanya.

Meski demikian, tetap ada cara untuk tampil menarik dan nyaman di pesawat tanpa terkesan lusuh. Menurut pramugari, pentingnya keseimbangan antara estetika dan kenyamanan, termasuk dalam pemilihan bahan, lapisan pakaian, dan tentunya alas kaki yang sesuai, tidak boleh diabaikan.

Melansir dari Conde Nast Traveler pada Kamis (10/10/2034), pramugari yang berpengalaman telah menyaksikan berbagai macam gaya busana penumpang di pesawat. Dari pakaian santai seperti celana olahraga hingga penumpang yang mengenakan busana kelas tinggi dari kepala hingga kaki. Sebagian besar penumpang memilih kenyamanan karena kondisi kursi dan lingkungan kabin, namun beberapa tetap tampil penuh gaya seakan berada di landasan pacu pribadi.

Seorang pramugari bernama Ignacio berbagi pengalamannya saat melihat seorang wanita tua yang mengenakan pakaian serba merah muda dalam penerbangan menuju Paris. Ketika dipuji, wanita tersebut menjawab

"Hidup terlalu singkat untuk mengikuti mode yang dikotakkan usia."

Kata-kata ini membekas dalam pikiran Ignacio, yang selalu memikirkan kembali pilihan busananya setiap kali akan terbang. Namun, pilihan pakaian di pesawat bukan hanya tentang mengesankan orang lain. Sebagai penumpang, penting untuk memilih seragam terbang