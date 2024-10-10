Bolehkah Kerokan atau Bekam Usai Olahraga? Ini Kata Ahli

SEJAK beberapa tahun terakhir masyarakat sudah mulai peduli terhadap kesehatan. Hal itu terlihat makin banyak dari mereka yang rutin olahraga.

Olahraga yang mereka lakukan pun beragam, mulai dari bersepeda, jogging, bulu tangkis, sepakbola, dan lain sebagainya. Setelah olahraga banyak dari mereka yang merasa lelah dan pegal. Beberapa dari mereka melakukan metode dikerok atau bekam untuk menghilangkan rasa pegal.

Lantas bolehkah dikerok dan dibekam usai olahraga?

Praktisi Kesehatan, dr Tirta mengatakan kerokan atau bekam usai olahraga diperbolehkan karena dapat membantu relaksasi pada otot yang tegang.

"Ketika otot kalian dikerok itu akan meningkatkan pembuluh darah kapiler pada otot rangka, sehingga otot tersebut jadi rileks," ujar dr Tirta seperti dikutip dari akun TikTok @tirtacipeng, Kamis (10/10/2024).