Biaya Medis di Indonesia Alami Lonjakan Usai Pandemi Covid-19, Tertinggi Rawat Inap dan Rawat Jalan

PASCA pandemi Covid-19, biaya medis di Indonesia mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Inflasi medis yang tinggi, kemudahan akses ke fasilitas kesehatan, dan perubahan ragam tindakan medis pasca Covid-19 mendorong kenaikan biaya medis hingga 2024.

Laporan Indonesia Health and Benefits Study 2024 dari Mercer Marsh Benefits menyebut Indonesia masih merupakan salah satu biaya medis yang tertinggi di wilayah Asia. Tunjangan kesehatan karyawan berupa rawat inap dan rawat jalan menjadi perhatian khusus dengan tingkat prevalensi tertinggi.

Situasi ini menegaskan pentingnya pengelolaan employee health benefits, khususnya bagi HR (Human Resources) perusahaan dalam merancang, menawarkan dan mempertahankan program employee health benefits, terutama tunjangan kesehatan bagi karyawan, yang kompetitif dan sesuai dengan pasar.

Head of Consulting and Analytics di Mercer Marsh Benefits Indonesia, Ria Ardiningtyas menjelaskan bahwa setelah pandemi, banyak perusahaan mulai menyadari pentingnya merancang program kesehatan karyawan yang lebih baik.

Biaya medis di Indonesia alami lonjakan usai pandemi Covid-19. (Foto: Freepik)

"Kenaikan biaya perawatan dan akses yang lebih mudah ke fasilitas kesehatan membuat perusahaan harus lebih memperhatikan tunjangan kesehatan yang mereka tawarkan," ujar Ria dalam Media Briefing di Kantor Marsh Indonesia baru-baru ini.

Laporan ini menunjukkan bahwa 94 persen perusahaan di Indonesia memberikan tunjangan kesehatan berupa rawat inap, yang mencakup biaya kamar, dokter, dan tindakan medis lainnya. Selain itu, 79 persen perusahaan juga menyediakan manfaat rawat jalan, seperti biaya untuk dokter umum, spesialis, dan obat-obatan.

“Tunjangan ini dapat diberikan melalui asuransi atau dibiayai langsung oleh perusahaan tanpa melalui pihak asuransi,” kata Ria.