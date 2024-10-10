Daftar Gaji PPPK Kesehatan 2024 Berikut dengan Tunjangan Lengkapnya

DAFTAR gaji PPPK kesehatan 2024 memberikan gambaran yang jelas mengenai besaran penghasilan yang akan diterima oleh tenaga kesehatan yang bekerja sebagai (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Pemerintah telah menetapkan gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja, ditambah dengan berbagai tunjangan yang membuat profesi ini semakin menarik dan stabil di tengah kebutuhan layanan kesehatan yang terus meningkat. Berikut rincian gaji dan tunjangannya:

Daftar Gaji PPPK Kesehatan 2024

Daftar Gaji Pokok Berdasarkan Golongan:

Golongan I: Rp3,5 juta – Rp4,5 juta per bulan

Golongan II: Rp4,5 juta – Rp5,5 juta per bulan

Golongan III: Rp5,5 juta – Rp6,5 juta per bulan

Golongan IV: Rp6,5 juta – Rp7,5 juta per bulan