DAFTAR gaji PPPK kesehatan 2024 memberikan gambaran yang jelas mengenai besaran penghasilan yang akan diterima oleh tenaga kesehatan yang bekerja sebagai (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Pemerintah telah menetapkan gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja, ditambah dengan berbagai tunjangan yang membuat profesi ini semakin menarik dan stabil di tengah kebutuhan layanan kesehatan yang terus meningkat. Berikut rincian gaji dan tunjangannya:
Daftar Gaji PPPK Kesehatan 2024
Daftar Gaji Pokok Berdasarkan Golongan:
Golongan I: Rp3,5 juta – Rp4,5 juta per bulan
Golongan II: Rp4,5 juta – Rp5,5 juta per bulan
Golongan III: Rp5,5 juta – Rp6,5 juta per bulan
Golongan IV: Rp6,5 juta – Rp7,5 juta per bulan