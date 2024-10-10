Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Daftar Gaji PPPK Kesehatan 2024 Berikut dengan Tunjangan Lengkapnya

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |13:37 WIB
Daftar Gaji PPPK Kesehatan 2024 Berikut dengan Tunjangan Lengkapnya
Daftar gaji PPPK kesehatan 2024 lengkap dengan tunjangannya. (Foto: Freepik)
A
A
A

DAFTAR gaji PPPK kesehatan 2024 memberikan gambaran yang jelas mengenai besaran penghasilan yang akan diterima oleh tenaga kesehatan yang bekerja sebagai (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Pemerintah telah menetapkan gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja, ditambah dengan berbagai tunjangan yang membuat profesi ini semakin menarik dan stabil di tengah kebutuhan layanan kesehatan yang terus meningkat. Berikut rincian gaji dan tunjangannya:

Daftar Gaji PPPK Kesehatan 2024

Daftar Gaji Pokok Berdasarkan Golongan:

Golongan I: Rp3,5 juta – Rp4,5 juta per bulan
Golongan II: Rp4,5 juta – Rp5,5 juta per bulan
Golongan III: Rp5,5 juta – Rp6,5 juta per bulan
Golongan IV: Rp6,5 juta – Rp7,5 juta per bulan

