HOME WOMEN TRAVEL

Beri Sertifikasi hingga Sports Tourism, Ide Menparekraf untuk Hidupkan Titik 0 KM Merauke

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |20:22 WIB
Beri Sertifikasi hingga Sports Tourism, Ide Menparekraf untuk Hidupkan Titik 0 KM Merauke
Beri Sertifikasi hingga Sports Tourism, Ide Menparekraf untuk Hidupkan Titik 0 KM Merauke, (Foto: Dok Kemenparekraf)
A
A
A

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, menggali potensi wisata yang berada di Kawasan 0 KM Merauke, Papua Selatan, sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan. 

Menparekraf Sandiga mengatakan Titik 0 Merauke merupakan titik batas paling timur Indonesia. Kawasan ini merupakan satu di antara destinasi wisata Papua yang bisa dikunjungi wisatawan ketika berada di Merauke.

“Kalau jadi orang Indonesia yang penuh nasionalisme, maka harus ke Merauke di Distrik Sota,” ujar Sandiaga dalam kunjungan kerjanya ke Kawasan KM 0 Merauke di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Papua Selatan, seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (8/10/2024),

Beri Sertifikasi hingga Sports Tourism, Ide Menparekraf untuk Hidupkan Titik 0 KM Merauke (Foto: Dok Kemenparekraf)
Beri Sertifikasi hingga Sports Tourism, Ide Menparekraf untuk Hidupkan Titik 0 KM Merauke (Foto: Dok Kemenparekraf)

Kawasan Titik Nol ini memiliki daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung dan mengenal lebih jauh _cross border tourism_ atau kegiatan pariwisata di daerah pariwisata yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini (PNG).

“Kami akan menyiapkan sertifikat untuk warga negara Indonesia maupun wisman yang datang ke Titik Nol ini, sebagai tanda mereka pernah mengunjungi KM 0 di Distrik Sota di Kabupaten Merauke,” kata Sandiaga

Menurut Menparekraf, Titik Nol Merauke ini juga layak dijadikan destinasi _sports tourism_. Menparekraf berencana menginisiasi event triathlon berskala nasional. 

“Jadi sepedanya dari Merauke 77/79 kilometer ke sini, lalu berlari sekitar 7,9 kilometer. Bisa ada dua opsi kita kembali dengan menggunakan kendaraan atau bersepeda kembali ke Merauke. Jadi nanti kami rancang, mudah-mudahan pada November 2024 sebelum selesai akhir tahun ini bisa kita selenggarakan, ini sangat menarik kalau saya lihat apalagi infrastrukturnya sudah terbangun seperti ini,” jelasnya. 

 

