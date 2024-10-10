Pesawat Ini Terpaksa Mendarat Darurat setelah Dua Penumpang Buat Onar

Sebuah penerbangan Jet2 yang seharusnya membawa penumpang dari Edinburgh, Skotlandia, ke Dalaman, Turki, mengalami gangguan ketika terpaksa melakukan pendaratan darurat di Cologne, Jerman. Insiden ini terjadi pada Selasa, 8 Oktober 2024 ketika dua penumpang menunjukkan perilaku mengganggu di udara. Ia memaksa pilot untuk mengalihkan penerbangan demi keamanan semua orang di pesawat.

Melansir dari BirminghamLive pada Kamis (10/10/2024), awalnya penerbangan Jet2 LS781 berangkat dari Edinburgh tepat waktu sekira pukul 4 sore dan dijadwalkan tiba di Dalaman pada pukul 10.30 malam waktu setempat.

Sekitar pertengahan penerbangan, kru pesawat harus mengambil keputusan untuk mengubah jalur setelah insiden di dalam kabin. Perilaku penumpang yang tidak tertib membuat penerbangan tidak dapat dilanjutkan untuk menghindari risiko, sehingga pilot memutuskan untuk mendarat darurat di Cologne, Jerman.

Setelah pesawat mendarat, polisi Jerman segera menaiki pesawat dan menangani situasi. Dua penumpang yang menjadi penyebab masalah diturunkan dari pesawat oleh pihak berwenang. Penumpang lain harus menunggu di dalam pesawat hingga situasi terkendali, sebelum penerbangan dapat dilanjutkan menuju tujuan aslinya, Dalaman.

Seorang juru bicara Jet2 mengonfirmasi bahwa dua penumpang yang terlibat dalam insiden tersebut telah diturunkan oleh polisi dan penerbangan dapat kembali melanjutkan perjalanan. Akibat insiden ini, penerbangan berikutnya dari Dalaman ke Edinburgh harus ditunda hingga malam hari.