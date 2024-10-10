Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mantan Pramugari Ini Beralih Profesi dan Sukses Buka Warung Makan

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |20:18 WIB
Mantan Pramugari Ini Beralih Profesi dan Sukses Buka Warung Makan
Mantan Pramugari Ini Beralih Profesi dan Sukses Buka Warung Makan, (Foto: Business Insider)
A
A
A

Seorang mantan pramugari Singapore Airlines membuat keputusan besar dengan meninggalkan kariernya di dunia penerbangan dan memulai usaha kuliner.

Setelah bertahun-tahun bekerja di industri penerbangan, ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti passion-nya di bidang makanan dan membuka warung makan lokal. Keputusannya ini tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga menginspirasi banyak orang yang tengah mempertimbangkan perubahan karier.

Warung makanan yang ia dirikan menyajikan berbagai hidangan lokal dengan cita rasa yang autentik. Meski beralih ke dunia bisnis, ia tetap menerapkan standar pelayanan dan kebersihan yang tinggi, hasil dari pengalamannya sebagai pramugari.

"Pelayanan dan kebersihan menjadi prioritas utama, seperti yang saya pelajari selama bertahun-tahun sebagai pramugari," jelasnya dalam sebuah wawancara yang dirangkum pada Business Insider, Kamis (10/10/2024). 

Keberanian untuk meninggalkan zona nyaman dan memulai usaha dari nol menjadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia yang tengah menghadapi tantangan ekonomi atau karier. Di tengah situasi pandemi yang mempengaruhi banyak sektor pekerjaan, banyak yang melihat usaha kecil seperti warung makanan sebagai jalan keluar.

