HOME WOMEN TRAVEL

Alana Hotels Tawarkan Perpaduan Unik antara Warisan Lokal dan Hospitality yang Nyaman

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |09:00 WIB
Alana Hotels Tawarkan Perpaduan Unik antara Warisan Lokal dan <i>Hospitality</i> yang Nyaman
Pasar Kranggan Walking Tour. (Foto: dok Alana Hotels)
A
A
A

JAKARTA – Bagi para wisatawan yang mencari pengalaman lebih bermakna saat berlibur, salah satunya adalah mengenal lebih dekat kekayaan warisan budaya Indonesia. Tidak hanya sekadar tempat menginap, wisatawan kini menginginkan pengalaman yang melibatkan tradisi dan cerita dari destinasi yang mereka kunjungi.

Sebagai respons atas hal ini, Alana Hotels kini menghadirkan "Alana Cultural Journey," sebuah program yang menggabungkan penemuan budaya dengan kenyamanan pelayanan.

Program eksklusif ini, tersedia dari 2 Oktober hingga 2 November 2024, memungkinkan wisatawan di enam lokasi Alana Hotel yang terletak di Yogyakarta, Solo, Bogor, Surabaya, dan Malang untuk mendapatkan suvenir batik gratis, dibuat secara cantik oleh para pengrajin lokal, atau menjalani wisata tur bersama pemandu yang membawa mereka menjelajahi harta karun budaya di wilayah tersebut.

Alana Cultural Journey dirancang untuk menawarkan kepada tamu pengalaman yang lebih mendalam dari tujuan wisata mereka.

Di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, tamu akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam wisata budaya dengan pemandu khusus, yang akan membawa mereka melalui jantung kota Yogyakarta, menampilkan harta karun budaya yang tersembunyi dan landmark budaya yang semarak.

Tur eksklusif ini adalah undangan untuk menjelajahi keindahan dan sejarah kota dengan cara yang lebih dari pengalaman wisata biasa.

      
