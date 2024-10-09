Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Influencer Kebugaran Dipermalukan di Pesawat Gara-Gara Makanannya

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |13:21 WIB
Influencer Kebugaran Dipermalukan di Pesawat Gara-Gara Makanannya
Influencer Kebugaran Dipermalukan di Pesawat Gara-Gara Makanannya, (Foto: Ilustrasi Freepik)
A
A
A

Vanusa Freitas, seorang influencer kebugaran berusia 32 tahun, mengalami kejadian tak menyenangkan saat terbang dari London ke Spanyol. Ia membawa makan siang protein tinggi ke dalam kabin kelas satu, yang kemudian mengundang keluhan dari penumpang lain karena baunya menyengat.

Freitas yang dikenal karena memiliki lebih dari 116 ribu pengikut di media sosial, mengaku dimarahi oleh awak kabin. “Pramugari datang dan berbicara soal bau yang mengganggu,” kata Vanusa. 

Sebagai orang yang menjalani gaya hidup sehat dan diet ketat, Vanusa selalu membawa perlengkapan makan sendiri, bahkan saat terbang.

Influencer Vanusa Freitas (Foto: Jam Press)
Influencer Vanusa Freitas (Foto: Jam Press)

“Semua orang yang mengenal saya tahu bahwa saya mengikuti diet ketat dan punya jadwal makan yang sangat tepat. Kali ini tidak berbeda, saya membawa makanan saya yang sudah dibagi porsinya.”

Namun, insiden ini terjadi ketika ia mengeluarkan sepiring ubi jalar dan telur, makanan yang dikenal dengan bau khasnya.

Pramugari bahkan sempat mengancam akan membuang makanan tersebut ke tempat sampah. "Mereka bilang rasanya terlalu kuat, penumpang lain mengeluh, dan mereka mempertimbangkan untuk membuang makanan saya," ungkap Vanusa sebagaimana dilansir dari The Sun, Rabu (9/10/2024). 

Meski sempat diperingatkan, ia berhasil meyakinkan kru pesawat untuk tidak membuang makanannya hingga penerbangan selesai. Ini bukan pertama kalinya diet ketat Vanusa menjadi perhatian publik. Bulan lalu, ia menceritakan bagaimana seorang teman kencannya merasa kurang terkesan ketika dia membawa makanan sendiri ke restoran.

Vanusa, yang mengonsumsi sekitar 250 butir telur setiap bulan untuk menjaga kebugarannya, mengatakan bahwa meskipun makanan tersebut bergizi, bau yang kuat sering kali menimbulkan reaksi dari orang lain.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement