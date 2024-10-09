Penumpang Ini Nekat Curi Ponsel Pramugari Sebelum Pesawat Mendarat

Seorang pria berusia 47 tahun ditangkap oleh petugas Guardia Civil di Tenerife, setelah diduga mencuri ponsel milik pramugari sesaat sebelum pesawat mendarat di Bandara Utara Tenerife.

Melansir dari Canarian Weekly pada Rabu (9/10/2024), insiden ini terjadi ketika pramugari menyadari bahwa ponselnya yang disimpan di tas pribadinya hilang. Ia segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang setelah pesawat mendarat, memberikan detail yang membantu pelacakan ponsel.

Setelah menerima laporan, polisi melacak sinyal ponsel hingga ke daerah Candelaria. Setelah melakukan penyelidikan, mereka berhasil mengidentifikasi pelaku yang ternyata merupakan salah satu penumpang di penerbangan tersebut.

Ponsel yang dicuri ditemukan di sebuah jurang di Candelaria, tempat pelaku diduga membuangnya untuk menghindari ketahuan. Pelaku kini telah didakwa atas tuduhan pencurian dan akan menjalani proses hukum di Pengadilan Instruksi di Guimar.

(Kemas Irawan Nurrachman)