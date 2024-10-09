Blogger Jepang Curi Perhatian dengan Kebaya Mirip Seragam Pramugari di Pesawat

Seorang blogger asal Jepang baru-baru ini menarik perhatian banyak orang dengan penampilannya yang unik saat terbang. Ia mengenakan pakaian yang menyerupai seragam pramugari Singapore Airlines (SIA), yaitu kebaya dan sarung khas yang biasa dipakai oleh pramugari maskapai tersebut.

"Saya terinspirasi oleh keanggunan seragam pramugari SIA, dan ingin merasakan pengalaman berbeda dengan mengenakannya selama penerbangan," ujar blogger tersebut dalam salah satu unggahannya di media sosial.

"Seragam ini bukan hanya indah, tetapi juga memiliki makna budaya yang sangat mendalam, terutama bagi Singapore Airlines yang telah membawanya sebagai ikon selama bertahun-tahun."

Blogger Jepang Curi Perhatian dengan Kebaya Mirip Seragam Pramugari di Pesawat (Foto: instagram @travel.saya)

Penampilannya yang mirip dengan kru kabin SIA menarik perhatian penumpang lain, bahkan kru pesawat. "Awalnya, saya melihat mereka sedikit terkejut, tetapi setelahnya mereka tampak terhibur dan menyambut saya dengan senyuman," katanya sebagaimana dikutip dari Asia One, Rabu (9/10/2024).

"Ini adalah salah satu cara saya menunjukkan penghormatan terhadap maskapai dan budaya Asia Tenggara."

Blogger tersebut juga menambahkan, "Saya selalu tertarik pada budaya Asia, terutama bagaimana pakaian tradisional sering kali menjadi simbol kebanggaan dan warisan. Kebaya dan sarung yang dikenakan kru SIA adalah contoh sempurna dari itu."

Menurut blogger ini, mengenakan pakaian tersebut bukan hanya soal fashion, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas budaya yang diwakili oleh seragam tersebut.

"Saya berharap lebih banyak orang di seluruh dunia dapat mengenal dan menghargai keindahan kebaya ini, serta simbol-simbol budaya lain yang dibawa oleh maskapai internasional seperti SIA."