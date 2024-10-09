Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Blogger Jepang Curi Perhatian dengan Kebaya Mirip Seragam Pramugari di Pesawat

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |12:38 WIB
Blogger Jepang Curi Perhatian dengan Kebaya Mirip Seragam Pramugari di Pesawat
Blogger Jepang Curi Perhatian dengan Kebaya Mirip Seragam Pramugari di Pesawat, (Foto: Instgaram Travel.saya)
A
A
A

Seorang blogger asal Jepang baru-baru ini menarik perhatian banyak orang dengan penampilannya yang unik saat terbang. Ia mengenakan pakaian yang menyerupai seragam pramugari Singapore Airlines (SIA), yaitu kebaya dan sarung khas yang biasa dipakai oleh pramugari maskapai tersebut.

"Saya terinspirasi oleh keanggunan seragam pramugari SIA, dan ingin merasakan pengalaman berbeda dengan mengenakannya selama penerbangan," ujar blogger tersebut dalam salah satu unggahannya di media sosial.

"Seragam ini bukan hanya indah, tetapi juga memiliki makna budaya yang sangat mendalam, terutama bagi Singapore Airlines yang telah membawanya sebagai ikon selama bertahun-tahun."

Blogger Jepang Curi Perhatian dengan Kebaya Mirip Seragam Pramugari di Pesawat (Foto: instagram @travel.saya)
Blogger Jepang Curi Perhatian dengan Kebaya Mirip Seragam Pramugari di Pesawat (Foto: instagram @travel.saya)

Penampilannya yang mirip dengan kru kabin SIA menarik perhatian penumpang lain, bahkan kru pesawat. "Awalnya, saya melihat mereka sedikit terkejut, tetapi setelahnya mereka tampak terhibur dan menyambut saya dengan senyuman," katanya sebagaimana dikutip dari Asia One, Rabu (9/10/2024). 

"Ini adalah salah satu cara saya menunjukkan penghormatan terhadap maskapai dan budaya Asia Tenggara."

Blogger tersebut juga menambahkan, "Saya selalu tertarik pada budaya Asia, terutama bagaimana pakaian tradisional sering kali menjadi simbol kebanggaan dan warisan. Kebaya dan sarung yang dikenakan kru SIA adalah contoh sempurna dari itu."

Menurut blogger ini, mengenakan pakaian tersebut bukan hanya soal fashion, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas budaya yang diwakili oleh seragam tersebut.

"Saya berharap lebih banyak orang di seluruh dunia dapat mengenal dan menghargai keindahan kebaya ini, serta simbol-simbol budaya lain yang dibawa oleh maskapai internasional seperti SIA."

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/406/3138657/yakin_selimut_di_pesawat_bersih_pramugari_ini_beberkan_faktanya-iIKR_large.jpg
Yakin Selimut di Pesawat Bersih? Pramugari Ini Beberkan Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/549/3138653/pramugari_ini_ungkap_pakaian_yang_membuat_kamu_auto_dikeluarkan_dari_pesawat-WiMV_large.jpg
Pramugari Ini Ungkap Pakaian yang Membuat Kamu Auto Dikeluarkan dari Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/549/3136671/pramugari_ini_bocorkan_tips_rahasia_atasi_kembung_saat_penerbangan-RNxn_large.jpg
Pramugari Ini Bocorkan Tips Atasi Kembung Saat Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/549/3136455/pramugari_jet_blue_airways_alami_pelecehan_seksual_saat_bertugas-jY3Q_large.jpg
Pramugari Jet Blue Airways Alami Pelecehan Seksual saat Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/549/3135008/pramugari_ini_bagikan_tips_waktu_yang_tepat_merebahkan_kursi_di_pesawat-MAX8_large.jpg
Pramugari Ini Bagikan Tips Waktu yang Tepat Merebahkan Kursi di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/406/3134495/pramugari_tolak_permintaan_penumpang_disabilitas_ternyata_ini_alasannya-Zphb_large.jpg
Pramugari Tolak Permintaan Penumpang Disabilitas, Ternyata Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement