Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Seorang Anak Keluhkan Bau Tak Sedap Selama 2 Tahun, Ternyata Ada Sekrup Dalam Hidungnya

Kesya Fatharani Shafa , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |18:00 WIB
Seorang Anak Keluhkan Bau Tak Sedap Selama 2 Tahun, Ternyata Ada Sekrup Dalam Hidungnya
Bocah memiliki sekrup logam tersangkut di lubang hidung kirinya. (Foto: Odditycentral)
A
A
A

SEORANG anak laki-laki dari Tiongkok yang berusia tujuh tahun, mengeluh tentang bau tak sedap selama dua tahun. Setelah diperiksa, ternyata dia memiliki sekrup logam yang tersangkut di lubang hidung kirinya.

Merangkum dari Odittycentral.com pada Rabu (9/10/2024) Anak yang tidak disebutkan namanya itu berasal dari Jiaozuo, Provinsi Henan, Tiongkok. Dia telah memberi tahu orangtuanya bahwa dia mencium bau yang tidak enak selama setidaknya dua tahun terakhir. 

Namun, orangtuanya tidak pernah bisa mengidentifikasi bau tersebut. Mereka juga tidak bisa mencium bau yang dimaksud, dan anak itu pun tidak bisa benar-benar menjelaskan aroma yang dirasakan. Karena hal itu, orangtuanya sempat mengabaikan keluhannya dan menganggapnya sebagai imajinasi belaka. 

Namun, keluhannya semakin sering dalam beberapa minggu terakhir, sehingga orangtuanya memutuskan untuk membawanya ke dokter. Saat dilakukan pemeriksaan pada hidungnya, dokter menemukan benda hitam misterius di dalam hidung anak tersebut, yang kemudian dikonfirmasi melalui pemindaian CT pada kepalanya.

Bocah memiliki sekrup logam tersangkut di lubang hidung kirinya. (Foto: Odditycentral)
Bocah memiliki sekrup logam tersangkut di lubang hidung kirinya. (Foto: Odditycentral)

Benda misterius yang tersangkut di hidung anak itu tidak dapat diidentifikasi. Letaknya sangat tinggi di rongga hidung, sehingga dokter khawatir bisa menyebabkan kerusakan serius jika mencoba mengeluarkannya.

Namun, membiarkannya di hidung anak tersebut juga bukan pilihan, karena benda itu tampak dikelilingi oleh nanah yang kemungkinan disebabkan oleh infeksi. Setelah berkonsultasi dengan orangtuanya dan mendapatkan persetujuan mereka, seorang dokter spesialis THT memutuskan untuk melakukan operasi.

Dokter mencoba menggunakan tiga alat berbeda sebelum akhirnya berhasil mengeluarkan benda hitam tersebut dari hidung anak itu. Benda tersebut tertutup oleh beberapa lapisan cairan hidung dan nanah kering, sehingga tidak ada yang bisa memastikan apa itu pada awalnya. Namun, setelah dibersihkan, dokter menyadari bahwa itu adalah sekrup logam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement