Berkaca Kasus KDRT Kimberly Ryder, Ini Dampak Jangka Panjang Konsumsi Obat Antidepresan

ARTIS Kimberly Ryder mengaku menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suaminya, Edward Akbar selama pernikahan.

Alasan Edward melakukan KDRT kepada Kimberly karena dia memiliki emosi yang tidak stabil hal itu dipicu karena efek samping mengkonsumsi obat anti depresi. Selama bertahun-tahun Edward Akbar rutin minum obat antidepresan itu untuk meredakan depresi, pasca meninggalnya sang ibu Teresa Bleszynski, kakak Tamara Bleszynski.

Lantas apakah dampak jangka panjang bila konsumsi obat anti depresan terlalu lama?

Dilansir dari Cleveland Clinic, Rabu (9/10/2024) Antidepresan adalah obat paling efektif untuk mengobati gejala depresi. Obat ini dapat merangsang transmisi saraf yang melibatkan serotonin, norepinefrin dan dopamin sehingga suasana hati menjadi lebih baik.

Namun sama seperti obat-obatan lain, tidak semua orang cocok mengonsumsi obat antidepresan. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa manfaat antidepresan umumnya bergantung pada tingkat keparahan depresi, semakin parah depresinya, semakin besar manfaat atau efektivitasnya. Antidepresan biasanya efektif pada depresi sedang, berat, dan kronis.