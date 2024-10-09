Seorang Bayi Alami Kerusakan Otak Akibat Dicium Bibirnya, Kok Bisa?

SEORANG ibu mengeluarkan peringatan yang menyentuh hati setelah bayinya yang sehat sempurna mengalami kerusakan otak akibat tertular virus herpes melalui ciuman di bibir.

Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Special Books by Special Kids, ibu Breelyn membagikan kisah ini. Dia menyatakan bahwa banyak orang tidak menyadari betapa berbahayanya mencium bayi di bibir, yang bisa membawa risiko serius.

Merangkum dari Vt.co pada Rabu (9/10/2024), sang ibu mengungkapkan bahwa Breelyn, yang kini berusia delapan tahun, lahir dalam kondisi sangat sehat. Namun, ketika Breelyn baru berusia dua hari, seseorang yang terlalu antusias melihatnya tak sengaja mencium mulutnya.

Beberapa hari kemudian, Breelyn yang saat itu masih berumur seminggu mulai menunjukkan gejala yang tidak biasa. Dia tidur terlalu lama dan sulit dibangunkan untuk menyusu. Saat itu, sang ibu mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres.

Dua minggu setelah ciuman tersebut, Breelyn mulai mengalami kejang. Setelah menjalani pemeriksaan medis, dokter menemukan bahwa bayi malang ini tertular ensefalitis HSV, yaitu infeksi otak yang disebabkan oleh virus herpes simpleks. Virus tersebut masuk ke cairan otak Breelyn dan menyebabkan kerusakan parah.

Seorang bayi alami kerusakan otak akibat ciuman di bibir. (Ilustrasi: Freepik)

"Infeksi itu menyerang otaknya, menyebabkan 60% bagian kiri otak Breelyn mengalami kerusakan," ucap Ibunya.

Dia juga menegaskan bahwa orang tua harus tegas dalam menetapkan batasan kepada siapa pun yang berada di dekat anak-anak mereka. Ayah tiri Breelyn juga menambahkan bahwa banyak orang tidak menyadari betapa berbahayanya virus ini dan kaget setelah mendengar cerita mereka.