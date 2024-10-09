Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dampak Memelihara Hewan Peliharaan terhadap Kesehatan Mental

Adelia Tiara Soesanto , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |10:00 WIB
Dampak Memelihara Hewan Peliharaan terhadap Kesehatan Mental
Dampak positif memelihara hewan peliharaan terhadap kesehatan mental. (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMELIHARA hewan adalah sebuah komitmen besar dalam hidup. Saat memutuskan untuk merawat hewan, Anda harus siap memberikan perhatian dan tanggung jawab penuh seumur hidup mereka. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk waktu dan biaya yang diperlukan untuk perawatan. Namun di balik tantangan ini, memelihara hewan memiliki banyak manfaat, terutama bagi kesehatan mental.

Melansir dari WebMD pada Kamis (10/10/2024), hewan peliharaan mampu membawa dampak positif bagi kesejahteraan mental banyak orang dari berbagai usia. Mereka tidak hanya membantu meningkatkan suasana hati, tetapi juga dapat menurunkan tingkat stres dan mengurangi rasa kesepian. 

Merawat hewan tidak selalu dianggap sebagai beban, justru menjadi rutinitas yang dapat memberikan ketenangan dan membantu orang-orang mengatur aktivitas sehari-hari mereka. Peran hewan peliharaan sebagai sumber cinta dan dukungan emosional sangat penting, terutama di masa-masa sulit. 

Hewan peliharaan selalu ada untuk pemiliknya, baik dalam suka maupun duka, menawarkan kesetiaan tanpa syarat yang mampu memberikan penghiburan.

Dampak Positif dari Hewan Peliharaan Terhadap Kesehatan Mental

Dampak positif memelihara hewan peliharaan terhadap kesehatan mental. (Foto: Freepik)
Dampak positif memelihara hewan peliharaan terhadap kesehatan mental. (Foto: Freepik)

Banyak pemilik hewan merasa bahwa kehadiran hewan peliharaan secara naluriah memberikan kebahagiaan. Anjing yang menyambut di pintu atau kucing yang mendengkur di pangkuan dapat memberikan perasaan nyaman. 

Namun, di balik itu, ada penelitian ilmiah yang menunjukkan bagaimana hewan peliharaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mental. Manfaat tersebut mulai dari kesehatan jantung hingga kemampuan mengatasi stres dan kecemasan.

Hidup dengan hewan peliharaan juga dapat mengurangi perasaan kesepian. Pemilik hewan sering merasa memiliki teman yang selalu ada di rumah. Bahkan, hewan peliharaan bisa menjadi jembatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Pemilik anjing, misalnya, sering kali lebih mudah bertemu dengan tetangga atau orang di lingkungan sekitar saat berjalan-jalan bersama hewan mereka.

Melihat hewan peliharaan dapat meningkatkan suasana hati. Penelitian menunjukkan bahwa kontak mata antara pemilik dan hewan peliharaan, khususnya anjing, dapat memicu pelepasan hormon oksitosin, yang dikenal sebagai hormon cinta. Hormon ini memberikan efek langsung dalam meningkatkan perasaan bahagia dan memperbaiki suasana hati.

Selain itu, merawat hewan peliharaan membantu menciptakan rutinitas yang sehat. Memberi makan, merawat, dan melatih hewan peliharaan secara rutin memberikan struktur dan kepastian dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat berguna bagi mereka yang mungkin tengah berjuang melawan kecemasan atau depresi, karena rutinitas membantu memberikan rasa kendali yang penting dalam hidup.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement