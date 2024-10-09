Dampak Memelihara Hewan Peliharaan terhadap Kesehatan Mental

MEMELIHARA hewan adalah sebuah komitmen besar dalam hidup. Saat memutuskan untuk merawat hewan, Anda harus siap memberikan perhatian dan tanggung jawab penuh seumur hidup mereka. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk waktu dan biaya yang diperlukan untuk perawatan. Namun di balik tantangan ini, memelihara hewan memiliki banyak manfaat, terutama bagi kesehatan mental.

Melansir dari WebMD pada Kamis (10/10/2024), hewan peliharaan mampu membawa dampak positif bagi kesejahteraan mental banyak orang dari berbagai usia. Mereka tidak hanya membantu meningkatkan suasana hati, tetapi juga dapat menurunkan tingkat stres dan mengurangi rasa kesepian.

Merawat hewan tidak selalu dianggap sebagai beban, justru menjadi rutinitas yang dapat memberikan ketenangan dan membantu orang-orang mengatur aktivitas sehari-hari mereka. Peran hewan peliharaan sebagai sumber cinta dan dukungan emosional sangat penting, terutama di masa-masa sulit.

Hewan peliharaan selalu ada untuk pemiliknya, baik dalam suka maupun duka, menawarkan kesetiaan tanpa syarat yang mampu memberikan penghiburan.

Dampak Positif dari Hewan Peliharaan Terhadap Kesehatan Mental

Dampak positif memelihara hewan peliharaan terhadap kesehatan mental. (Foto: Freepik)

Banyak pemilik hewan merasa bahwa kehadiran hewan peliharaan secara naluriah memberikan kebahagiaan. Anjing yang menyambut di pintu atau kucing yang mendengkur di pangkuan dapat memberikan perasaan nyaman.

Namun, di balik itu, ada penelitian ilmiah yang menunjukkan bagaimana hewan peliharaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mental. Manfaat tersebut mulai dari kesehatan jantung hingga kemampuan mengatasi stres dan kecemasan.

Hidup dengan hewan peliharaan juga dapat mengurangi perasaan kesepian. Pemilik hewan sering merasa memiliki teman yang selalu ada di rumah. Bahkan, hewan peliharaan bisa menjadi jembatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Pemilik anjing, misalnya, sering kali lebih mudah bertemu dengan tetangga atau orang di lingkungan sekitar saat berjalan-jalan bersama hewan mereka.

Melihat hewan peliharaan dapat meningkatkan suasana hati. Penelitian menunjukkan bahwa kontak mata antara pemilik dan hewan peliharaan, khususnya anjing, dapat memicu pelepasan hormon oksitosin, yang dikenal sebagai hormon cinta. Hormon ini memberikan efek langsung dalam meningkatkan perasaan bahagia dan memperbaiki suasana hati.

Selain itu, merawat hewan peliharaan membantu menciptakan rutinitas yang sehat. Memberi makan, merawat, dan melatih hewan peliharaan secara rutin memberikan struktur dan kepastian dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat berguna bagi mereka yang mungkin tengah berjuang melawan kecemasan atau depresi, karena rutinitas membantu memberikan rasa kendali yang penting dalam hidup.