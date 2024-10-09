5 Tanda Utama Seorang Psikopat, Waspada Tindakan Manipulatif

PERNAHKAH terpikir kalau seseorang di sekitar Anda mungkin seorang psikopat? Bukan cuma sekadar menduga-duga atau membenci mantan, tapi benar-benar merasa ada yang aneh dengan perilaku mereka?

Merangkum dari Vt.co pada Kamis (10/10/2024) Vic Path, seorang psikopat yang sudah terdiagnosis, baru-baru ini membagikan lima tanda utama untuk membantu mengenali psikopati. Vic aktif menggunakan platform online-nya untuk meningkatkan kesadaran tentang gangguan kepribadian antisosial (APD).

Menurut NHS, APD sering ditandai dengan perilaku impulsif, tidak bertanggung jawab, dan terkadang kriminal. Psikopati sendiri merupakan bentuk APD yang lebih parah, dengan sifat-sifat yang lebih ekstrem dan cenderung mengarah pada manipulasi serta perilaku yang merugikan orang lain.

Berikut adalah lima tanda yang perlu Anda waspadai:

1. Sangat Menarik Tapi Manipulatif

Psikopat dikenal sangat manipulatif. Kalau ada seseorang yang sepertinya selalu bisa membuat orang lain terkesan, namun lama-kelamaan kamu merasa mereka tidak seistimewa itu, ini bisa jadi tanda.

“Jika waktu pertama kali bertemu kamu merasa mereka orang paling keren, dan setiap bertemu orang baru, mereka selalu disukai, tapi belakangan terasa biasa saja, bisa jadi itu tanda psikopati,” ujar Vic.

5 Tanda psikopat yang wajib diwaspadai. (Foto: Freepik)

2. Segalanya Selalu Berjalan Sesuai Keinginan Mereka

Orang psikopat cenderung selalu mendapatkan apa yang mereka mau. Mereka pandai memanipulasi situasi agar selalu menguntungkan diri sendiri.

“Mereka selalu saja berhasil mendapatkan yang mereka inginkan, meski kamu mungkin gak selalu menyadari bagaimana mereka melakukannya,” kata Vic.

3. Kesulitan Mempertahankan Persahabatan Jangka Panjang

Psikopat umumnya kesulitan mempertahankan hubungan pertemanan dalam jangka panjang. Jika seseorang sering gonta-ganti teman atau gak punya hubungan pertemanan lama, ini bisa jadi petunjuk.

“Mereka kesulitan menjaga hubungan karena seiring waktu, orang-orang kehilangan daya tarik bagi mereka, jadi sering meninggalkan teman-teman mereka,” kata Vic.