Anak Kebablasan Makan Gula Berlebih, Bagaimana Cara Menjaganya?

Umumnya seorang anak pasti suka dengan makanan yang manis-manis seperti permen, kue, minuman berwarna, dan sebagainya. Lalu, bagaimana cara maintain kandungan gula pada makanan yang dikonsumsi anak agar tidak kebablasan?

Pada artikel kali ini, kita akan cari tahu bersama-sama cara mencegah kecanduan gula pada anak dan memilih makanan serta gula yang tepat untuk dikonsumsi. Bersama Agatha Suci, Jeffry, dan nutritionist Gen Z Mikayla, serta dr. Ria Yoanita, Sp.A yang berprofesi sebagai Dokter Spesialis Anak, akan berbagi ilmu dan pengalamannya tentang cara memilih makanan yang tepat untuk anak.

Pemahaman Tentang Kandungan Makanan yang Dikonsumsi Itu Penting, Loh!

Buat kamu para Happy Health yang mungkin sudah mempunyai anak kadang cemas nggak sih kalau anak sudah ketagihan makan makanan yang manisnya overload dan mengandung gula biang? Sebagai orang tua tentunya harus punya pemahaman yang cukup terkait makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi dan tidak dikonsumsi untuk kesehatan tubuh anak. Membaca komposisi pada setiap kemasan makanan yang dikonsumsi anak adalah salah satu hal yang penting agar kita tahu apa saja kandungan yang ada di dalam makanan tersebut.

Kandungan yang perlu diperhatikan seperti contohnya sukrosa berlebih, natrium berlebih, MSG berlebih, adalah kandungan-kandungan yang tentunya tidak baik untuk tubuh anak. Di masa sekarang di mana sosial media semakin maju kita harus pintar-pintar mencari info dan mengedukasi diri kita terkait kandungan gizi pada setiap makanan yang dikonsumsi. Apa saja cemilan sehat yang sebaiknya dikonsumsi anak?

Alternatif Gula Reguler

Gula Ramah dapat menjadi alternatif yang tepat sebagai pengganti gula reguler, seperti contohnya gula lontar. Gula lontar yang berasal dari sari pohon lontar adalah salah satu jenis Gula Ramah yang memiliki Indeks Glikemik rendah, jadi tentunya kadar gulanya sangat aman dan nggak bikin kita cepat lapar.

Ada pula Granola Puffs si cemilan sehat yang crunchy dan sudah mengandung Gula Ramah. Dengan kandungan tersebut, mengonsumsi Granola Puffs tidak akan membuat kita mengalami Sugar Rush atau lonjakan energi yang besar setelah mengonsumsi makanan manis.