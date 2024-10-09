Menteri Sandiaga Resmikan Titik Nol Kilometer Sota Jadi Destinasi Wisata

Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno hari ini mengunjungi titik nol kilometer Sota, Merauke, Papua Selatan. Kunjungan tersebut sekaligus meresmikan lokasi itu sebagai destinasi wisata perbatasan di ujung timur Indonesa.

Setibanya di Bandar Udara Mopah Merauke Papua Selatan, Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno disambut Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriady. Sandiaga juga disuguhkan tarian Selamat Datang khas Papua.

Selanjutnya, rombongan menuju Distrik Sota Titik Nol Kilometer perbatasan Indonesia Papua Nugini yang memakan waktu tempuh selama 1 jam.

Menparekraf Sandiaga Uno

Dalam kunjunganya, Menteri Sandiaga meresmikan titik nol kilometer Sota, Merauke sebagai salah satu destinasi wisata di ujung Timur Indonesia.Salah satunya dengan menggelar event bersepeda dan berlari berskala nasional pada bulan November mendatang.

Titik nol kilometer Sota ini terletak di area pos lintas batas negara PLBN Sota, Merauke, Papua Selatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini.

Usai mengunjungi titik nol kilometer Sota, Menteri Sandiaga melakukan dialog dengan para pedagang di Pasar Sota. Dalam acara tersebut, Sandiaga membagikan sertifikat, workshop peningkatan inovasi dan kewirausahaan bagi pelaku UMKM, dan mengunjungi stand UMKM yang berlokasi di Kompleks RRI Merauke Papua Selatan.

(Kemas Irawan Nurrachman)