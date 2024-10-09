Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengapa Pramugari dari Maskapai Berbeda Bisa Terbang Bersama? Ini Penjelasannya!

Karin Atya Rachmadhanti , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |17:00 WIB
Mengapa Pramugari dari Maskapai Berbeda Bisa Terbang Bersama? Ini Penjelasannya!
Mengapa Pramugari dari Maskapai Berbeda Bisa Terbang Bersama? Ini Penjelasannya! (Foto: Freepik)
A
A
A

DALAM Dunia penerbangan, berbagai cerita unik sering kali muncul. Baru-baru ini, seorang penumpang dalam penerbangan United Airlines dari Los Angeles ke Las Vegas menyaksikan pemandangan menarik ketika seorang pramugari Delta Air Lines yang mengenakan seragam lengkap, terbang sebagai penumpang di penerbangan tersebut.

Kejadian ini menimbulkan rasa ingin tahu mengenai alasan seorang pramugari dari maskapai saingan memilih untuk terbang dengan United Airlines.

Melansir dari Pyok, Rabu (9/10/2024), dalam dunia penerbangan pramugari dan pilot sering kali harus ‘berkomuter’ untuk sampai ke tempat kerja mereka. Komuter di sini terbang dari satu kota ke kota lain.

Ilustrasi kursi penumpang di pesawat terbang
Ilustrasi kursi penumpang di pesawat terbang (Foto: Freepik)

Banyak awak kabin yang tidak tinggal di kota besar seperti New York, Los Angeles, atau Miami, yang menjadi pusat maskapai tempat mereka bekerja. Jadi, mereka harus terbang dari rumah mereka ke kota di mana mereka bertugas.

Untuk mempermudah perjalanan ini, pramugari dan pilot menggunakan fasilitas tiket khusus yang dikenal sebagai tiket non-revenue atau disingkat non-rev. Tiket ini sangat terjangkau, tetapi mereka hanya bisa mendapatkan kursi jika ada tempat kosong di penerbangan tersebut.

Jadi, awak pesawat sering harus mendaftar sebagai penumpang standby dan berharap ada kursi yang tersisa. Karena tidak selalu ada kursi kosong di penerbangan maskapai tempat mereka bekerja, awak pesawat sering kali menggunakan penerbangan maskapai lain.

Di Amerika Serikat, banyak maskapai memiliki kesepakatan timbal balik yang mengizinkan pramugari dan pilot dari maskapai berbeda menggunakan penerbangan satu sama lain, asalkan ada timbal balik.

Anda mungkin juga bertanya-tanya mengapa pramugari tersebut terbang dengan seragam lengkap meskipun mereka tidak sedang bertugas. Alasannya sering kali, pramugari tidak punya banyak waktu setelah mendarat di kota tujuan sebelum mereka harus bertugas. Jadi, lebih memudahkan bagi mereka untuk langsung mengenakan seragam dari awal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/406/3138657/yakin_selimut_di_pesawat_bersih_pramugari_ini_beberkan_faktanya-iIKR_large.jpg
Yakin Selimut di Pesawat Bersih? Pramugari Ini Beberkan Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/549/3138653/pramugari_ini_ungkap_pakaian_yang_membuat_kamu_auto_dikeluarkan_dari_pesawat-WiMV_large.jpg
Pramugari Ini Ungkap Pakaian yang Membuat Kamu Auto Dikeluarkan dari Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/549/3136671/pramugari_ini_bocorkan_tips_rahasia_atasi_kembung_saat_penerbangan-RNxn_large.jpg
Pramugari Ini Bocorkan Tips Atasi Kembung Saat Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/549/3136455/pramugari_jet_blue_airways_alami_pelecehan_seksual_saat_bertugas-jY3Q_large.jpg
Pramugari Jet Blue Airways Alami Pelecehan Seksual saat Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/549/3135008/pramugari_ini_bagikan_tips_waktu_yang_tepat_merebahkan_kursi_di_pesawat-MAX8_large.jpg
Pramugari Ini Bagikan Tips Waktu yang Tepat Merebahkan Kursi di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/406/3134495/pramugari_tolak_permintaan_penumpang_disabilitas_ternyata_ini_alasannya-Zphb_large.jpg
Pramugari Tolak Permintaan Penumpang Disabilitas, Ternyata Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement