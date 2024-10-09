Mengapa Pramugari dari Maskapai Berbeda Bisa Terbang Bersama? Ini Penjelasannya!

Mengapa Pramugari dari Maskapai Berbeda Bisa Terbang Bersama? Ini Penjelasannya! (Foto: Freepik)

DALAM Dunia penerbangan, berbagai cerita unik sering kali muncul. Baru-baru ini, seorang penumpang dalam penerbangan United Airlines dari Los Angeles ke Las Vegas menyaksikan pemandangan menarik ketika seorang pramugari Delta Air Lines yang mengenakan seragam lengkap, terbang sebagai penumpang di penerbangan tersebut.

Kejadian ini menimbulkan rasa ingin tahu mengenai alasan seorang pramugari dari maskapai saingan memilih untuk terbang dengan United Airlines.

Melansir dari Pyok, Rabu (9/10/2024), dalam dunia penerbangan pramugari dan pilot sering kali harus ‘berkomuter’ untuk sampai ke tempat kerja mereka. Komuter di sini terbang dari satu kota ke kota lain.

Ilustrasi kursi penumpang di pesawat terbang (Foto: Freepik)

Banyak awak kabin yang tidak tinggal di kota besar seperti New York, Los Angeles, atau Miami, yang menjadi pusat maskapai tempat mereka bekerja. Jadi, mereka harus terbang dari rumah mereka ke kota di mana mereka bertugas.

Untuk mempermudah perjalanan ini, pramugari dan pilot menggunakan fasilitas tiket khusus yang dikenal sebagai tiket non-revenue atau disingkat non-rev. Tiket ini sangat terjangkau, tetapi mereka hanya bisa mendapatkan kursi jika ada tempat kosong di penerbangan tersebut.

Jadi, awak pesawat sering harus mendaftar sebagai penumpang standby dan berharap ada kursi yang tersisa. Karena tidak selalu ada kursi kosong di penerbangan maskapai tempat mereka bekerja, awak pesawat sering kali menggunakan penerbangan maskapai lain.

Di Amerika Serikat, banyak maskapai memiliki kesepakatan timbal balik yang mengizinkan pramugari dan pilot dari maskapai berbeda menggunakan penerbangan satu sama lain, asalkan ada timbal balik.

Anda mungkin juga bertanya-tanya mengapa pramugari tersebut terbang dengan seragam lengkap meskipun mereka tidak sedang bertugas. Alasannya sering kali, pramugari tidak punya banyak waktu setelah mendarat di kota tujuan sebelum mereka harus bertugas. Jadi, lebih memudahkan bagi mereka untuk langsung mengenakan seragam dari awal.