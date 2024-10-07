Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Manly Vincent Verhaag, Gayanya Laki Banget

Ahmad Huzaify , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |05:06 WIB
5 Potret Manly Vincent Verhaag, Gayanya Laki Banget
Tampilan Manly Vincent Verhaag. (Foto: Instagram)
A
A
A

VINCENT Verhaag memang dikenal sebagai publik, suami Jessica Iskandar. Vincent yang mengawali kariernya sebagai host dan model memang memiliki fisik rupawan, pria blasteran Belanda-Indonesia. 

Vincent pun kerap memposting dirinya dengan berbagai macam outfit, gaya berpakaian yang ditampilkan Vincent menarik, manly, dan stylish. Selalu berhasil mencuri perhatian publik yang melihatnya. Penampilan Vincent ini selalu menjadi sorotan.

Referensi OOTD ini pun cocok untuk para kaum pria  yang mempunyai selera yang sama dengan Vincent atau yang bingung mengenakan apa untuk berbagai Outfit sehari-hari atau acara tertentu. Berikut potretnya seperti dilansir dari laman instagram @v.andrianto.

Gaya Rugged Worker

Vincent Verhaag

Vincent tampil gagah berposes memegang sekop dengan background tungku api. Vincent mengenakan singlet berwarna putih, kemeja diikat dipinggang, bawahan celana jeans, aksesoris seperti topi bucket dan jam tangan, tidak lupa dengan sepatu bot berwarna coklat.

Gaya yang ditampilkan Vincent ini memberikan kesan kuat, maskulin dan tangguh, gaya ini cocok dijadikan referensi untuk anda yang suka dengan kegiatan outdoor, seperti kemah, hiking atau berkebun.

Gaya Kasual Santai

Vincent Verhaag

Pria keturunan Belanda ini tampil memukau sedang duduk berpose candid, Vincent mengenakan atasan kemeja panjang berwarna khaki, bawahan celana jeans dan topi. 

Vincent tampil memberikan kesan santai dan tidak terlalu formal. Gaya ini cocok dijadikan referensi untuk anda yang suka dengan kenyamanan namun terlihat kekinian.

Gaya Santai

Vincent Verhaag

Pengusaha sukses, Vincent Verhaag tampil begitu memukau sedang berdiri dan berpose menatap kamera dengan senyum manisnya. Vincent mengenakan atasan kaos putih, dilapisi dengan kemeja flanel berwarna hijau, mengenakan celana chino dan tidak aksesoris topi dan jam tangan. 

Penampilan Vincent memberikan kesan yang elegan, santai, dan nyaman, gaya ini cocok dijadikan referensi untuk anda yang suka dengan outfit fleksibel untuk berbagai macam acara.

 

