HOME WOMEN LIFE

5 Potret Atlet Cantik Adriana Vilagos, Senyum Manisnya Bikin Terpana

Nida Huwaida , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |03:04 WIB
5 Potret Atlet Cantik Adriana Vilagos, Senyum Manisnya Bikin Terpana
Atlet Cantik Adriana Vilagos. (Foto: Instagram)
ADRIANA Vilagos merupakan seorang atlet lempar lembing asal Serbia yang berusia muda yang lahir pada 2 Januari 2004. Pada usia 18 tahun, ia memenangkan medali perak di Kejuaraan Atletik Eropa 2022 dan menjadi peraih medali Eropa termuda dalam nomor lempar.

Dengan usia yang baru menginjak 20 tahun, Adriana berkesempatan tanding dan memenangkan sejumlah medali pada berbagai kompetisi kelas dunia, medali perak pada Kejuaraan Atletik Eropa di Roma Juli 2024 lalu dan medali emas pada Mediterrenian Games tahun 2022. 

Selain prestasi di arena, Caudery juga menarik perhatian karena penampilannya yang sederhana dan wajahnya yang cantik natural. Dalam berbagai kesempatan, dirinya kerap tampil dengan gaya khas sport tetapi tetap terlihat feminim. Inilah OOTD sederhana khas Adriana Vilagos.

T-shirt Pink
 Adriana Vilagos
Pada foto pertama, Adriana tampil santai dengan mengenakan atasan t-shirt berwarna pink terang yang dipadukan dengan celana legging hitam panjang. Background pagar yang dipenuhi bunga-bunga pink yang senada dengan bajunya membuat tampilan Adriana kali ini tampak manis.

Setelan Sporty
 Adriana Vilagos
Kali ini, Adriana tampil mengenakan setelan sporty, dengan atasan berwarna pink terang dan bawahan legging hitam. Ia terlihat memakai hand band pada lengannya. Dengan background lapangan tempatnya latihan serta pegunungan, Adriana tersenyum ke arah kamera. 

Atasan Pink
 Adriana Vilagos
Pada foto kali ini, Adriana terlihat sedang berada daerah perairan, ia berpose dengan latar belakang peraiaran luas serta bukit hijau di samping kanan. Adriana mengenakan atasan berwarna pink tua serta bawahan hitam, rambut panjangnya digerai. Sepertinya pink adalah warna favorit Adriana ya. 

 

