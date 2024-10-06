Potret Terbaru Tante Ernie, Selfie Pamer Tubuh Berisi Bikin Netizen Salfok

TANTE Ernie dikenal sebagai Tante pemersatu bangsa. Selebgram ini memang kerap menarik perhatian karena penampilannya yang cantik dan seksi.

Meskipun sudah menginjak usia 48 tahun, namun penampilan tante Ernine masih terlihat awet muda. Ia juga sangat menjaga penampilannya dan memiliki body goals.

Belum lama ini Tante Ernie mengunggah foto terbarunya dengan tubuh berisi. Ia mengaku akhir-akhir ini kurang menjaga pola makan karena kerap berlibur ke luar negeri. Berikut ulasannya dari Instagram @himynameisernie.

Tampil sporty



Mengaku berat badannya sudah tidak terkontrol, Tante Ernie mulai kembali menjalani olahraga. Seperti di foto ini dia mengunggah foto saat olahraga. Tante Ernie terlihat memakai sport bra dan headphone/ Dia tersenyum ke kamera sambil memberi pose semangat.

Tubuhnya terlihat lebih berisi



Penampilan Tante Ernie di foto ini terlihat berbeda. Tubuhnya berasa dan pipinya lebih chubby. Tante Ernie mengatakan selama tumitnya sakit, ia jadi jarang olahraga dan kebablasan malas bergerak.

"Heyyyy PLANTAR FASCIITIS, aku gak akan menyerah sampai disini!!!

YUK badan KITA mulai rutin lagi yaaah olahraga nya. I ❤️ YOU so much badankuuuhh," kata Tante Ernie.

"Mama mertua," celetuk @guntho***