HOME WOMEN LIFE

Tampilan Feminin Shintya Bernadeth dengan Vest Putih, Cantik nan Elegan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |05:06 WIB
Tampilan Feminin Shintya Bernadeth dengan Vest Putih, Cantik nan Elegan
Potret Cantik Shintya Bernadeth. (Foto: Instagram)
A
A
A

SHINTYA Bernadeth merupakan seorang selebgram yang cukup terkenal di media sosial. Hingga saat ini dia sudah memiliki lebih dari 48,3 ribu pengikut di Instagram.

Melalui media sosialnya itu, Shintya banyak membagikan kegiatannya. Penampilannya tak jarang jadi sorotan karena kerap tampil berani dengan outfit terbuka.

Selain itu, Shintya juga banyak membagikan foto OOTD. Seperti belum lama ini dia menunjukkan outfit semi dormal yang membuatnya terlihat cantik nan elegan. Berikut ulasannya dari Instagram @ericashntya_. 

Pakai busana nuansa putih
Shintya Bernadeth
Potret cantik Shintya saat memamerkan gaya outfitnya. Dia memakai busana semi formal nuansa putih. Shintya memakai vest dipadukan dengan rok . Ia juga memakai high heels dan membawa handbag dari brand Chanel.

"Sangat elegan," kata @amir***

Gayanya berkelas
Shintya Bernadeth
Mengenakan busana semi formal, tampilan Shintya terlihat sangat berkelas. Wajahnya terlihat cantik dengan polesan makeup tebal. Sementara itu rambut panjangnya digerai model curly.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
