HOME WOMEN LIFE

Netizen Indonesia Ramai-Ramai Hujat Instagram Beyonce, Ada Apa?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |22:16 WIB
Netizen Indonesia Ramai-Ramai Hujat Instagram Beyonce, Ada Apa?
Instagram Beyonce Ramai Disebut Netizen Indonesia. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENYANYI Amerika Serikat, Beyonce kini menjadi perbincangan hangat publik usai namanya ikut terseret kasus rapper sensasional, Sean Diddy Combs alias P Diddy. Pelantun Irreplaceable ini disebut-sebut menjadi tangan kanan P Diddy.

Beyonce diduga terlibat dalam aksi kejahatan rapper hingga produser musik Hollywood itu. Terseretnya nama Beyonce di tengah kasus P Diddy ini membuat Instagram-nya ramai digeruduk netizen termasuk warganet Tanah Air.  

Apalagi, ramai teori bahwa Beyonce merupakan selebritis yang pencemburu dengan karier musisi Hollywood lainnya. Beredar pula teori bahwa istri Jay Z ini merupakan dalang di balik kematian sejumlah musisi ternama Hollywood yang diduga meninggal dunia di tangan P Diddy. 

Beyonce

Komentar pedas netizen Indonesia ini terlihat di postingan terakhir Beyonce di Instagram-nya, @beyonce.

“Nggak punya malu lu,” tulis akun @sh*******.

“Pergi aja ke neraka,” sambung @an****.

“Manusia paling cemburuan,” tambah @la********.

Postingan terakhir Beyonce itu pun mendapat lebih dari 60 ribu komentar pedas warganet usai namanya terseret kasus P Diddy ini. Meski begjtu, diva Hollywood itu masih enggan buka suara terkait dugaan hingga teori konspirasi yang beredar.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
