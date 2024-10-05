Kisah Inspirasi Parenting Indra Nooyi, Jalani Peran sebagai CEO dan Ibu Rumah Tangga

Menjalani peran sebagai orangtua di era modern adalah sebuah tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang juga berkecimpung di dunia profesional.

Melansir dari Times Of India pada Sabtu (5/10/2024), mantan CEO PepsiCo Indra Nooyi telah menyeimbangkan perjalanan perannya sebagai Ibu dengan sempurna, sambil membawa perusahaannya ke tingkat yang lebih tinggi.

Melalui perannya sebagai CEO yang cerdas dan menjadi ibu yang inspiratif, Nooyi memberikan pelajaran parenting yang sangat relevan dan berharga, terutama untuk ibu bekerja yang menghadapi tantangan serupa.

Yuk, kita lihat bagaimana tips-tipsnya bisa membantu kita mengasuh anak dengan lebih baik, meskipun di tengah kesibukan karier.

Berikut beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari pengalaman parenting Indra Nooyi dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Ingat, Kamu Tidak Harus Menjalani Semuanya Sendirian

Nooyi mengatakan bahwa menjadi seorang ibu, eksekutif, dan istri adalah pekerjaan penuh waktu, jadi penting untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri. Ini berarti menyisihkan waktu untuk "me time" dan melakukan hal-hal yang bisa membuat kita merasa lebih segar dan berenergi.

Mengartikan Ulang “Me Time”

Nooyi menyebutkan bahwa kamu bisa menikmati waktu untuk diri sendiri sambil melakukan aktivitas bersama anak-anak. Namun dia juga mengingatkan bahwa "me time" sebenarnya harus benar-benar waktu pribadi, tanpa melibatkan keluarga.

Pilih Mana yang Harus Diprioritaskan

Ketika menghadapi banyak tanggung jawab, penting untuk memilih pekerjaan mana yang benar-benar berarti. Fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi keluarga dan diri sendiri, sehingga energi dan waktu yang dihabiskan menjadi lebih efektif dan memuaskan.

Cuti Hamil dan Cuti Ayah Bukanlah Solusi Utama

Meskipun cuti hamil dan cuti ayah penting untuk mendukung keluarga baru, keduanya bukanlah solusi jangka panjang untuk mengatasi tantangan dalam membagi waktu antara karier dan keluarga. Penting bagi orangtua untuk menemukan cara yang lebih berkelanjutan untuk menyeimbangkan tanggung jawab kerja dan kehidupan pribadi mereka.