HOME WOMEN LIFE

Lampu Kreatif dari Limbah Daur Ulang yang Menginspirasi dan Menguntungkan

Fatin Wardahni Nazihah , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |17:54 WIB
Lampu Kreatif dari Limbah Daur Ulang yang Menginspirasi dan Menguntungkan
Lampu Kreatif dari Limbah Daur Ulang yang Menginspirasi dan Menguntungkan, (Foto: Freepik)
A
A
A

Tren mendaur ulang bahan limbah semakin berkembang di kalangan masyarakat kreatif. Salah satu bentuk kreasi yang kini banyak diminati adalah lampu unik yang terbuat dari barang-barang bekas.

Proses ini tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan, tapi juga memberikan nilai estetika baru pada barang-barang yang sebelumnya dianggap tidak berguna.

Salah satu contoh populer adalah penggunaan botol-botol kaca antik yang diubah menjadi lampu meja atau lampu gantung.

Melansir dari times of india, Sabtu (10/5/2024), mendaur ulang barang bekas seperti botol, kaleng, atau barang rumah tangga lama jadi lampu unik adalah proyek DIY yang sempurna.

Selain menjadi proyek Do-It-Yourself (DIY) yang menyenangkan dan ramah lingkungan, membuat lampu dari bahan daur ulang juga bisa menjadi peluang usaha yang menguntungkan.

Dengan meningkatnya minat terhadap produk ramah lingkungan dan barang-barang unik, lampu daur ulang dapat dijual dengan harga yang cukup tinggi, terutama di kalangan konsumen yang menghargai nilai kreativitas dan kelestarian lingkungan.

Dengan semakin banyak orang yang peduli akan lingkungan, proyek-proyek kreatif seperti ini diharapkan akan terus berkembang dan menginspirasi lebih banyak orang untuk berkreasi dari limbah daur ulang.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
